你也是拉麵愛好者嗎？台灣深受日本文化的影響，許多人也酷愛拉麵的濃郁湯頭，而台北地區更是許多拉麵老饕的聚集地，除了交通方便以外，不少名店更是讓饕客們趨之若鶩。今天小編就整理出網友推薦的3家台北超人氣拉麵，一起來看看你心目中的店有沒有上榜吧！

#勝王

拉麵控對勝王應該都不陌生，勝王拉麵的品項相當多元，每天都有不同口味輪番上陣，也因為突出的湯頭以及總是不斷推陳出新的品項成為許多拉麵控的心頭最愛，不到營業時間排隊人潮往往已經佔據整條路面，勝王的魅力可說是無遠弗屆。

#隱家拉麵

這家拉麵可以說是學生黨的福星了！不僅好吃料多，而且和一般拉麵店比起來更加便宜！他的雞清湯，帶有雞骨清甜感，鹹度、厚度結合的不錯，夠味但不厚重、不死鹹，可搭配蔥絲、紫洋蔥丁、黑胡椒增添層次，是可以整碗喝到見底的舒服湯頭，很適合拉麵新手喔。

#辣麻味噌拉麵 鬼金棒

說到拉麵怎麼可以不提到鬼金棒！以獨特辣麻味噌湯頭和老闆不做作的個性出名，每次營業總是大排長龍，超過四種味噌調配出濃厚湯頭，香醇不死鹹，後勁十足的辣麻味，配上軟嫩不失咬勁的豬腩肉叉燒，讓人一吃就上癮！

以上就是小編整理出的3家台北超人氣拉麵，拉麵控趕快收藏起來吧！也要提醒大家，記得要人員到齊後再排隊，若是被店家發現「解壓縮」情況，可能就要重新排囉！