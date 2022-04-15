提到華人國產單機遊戲，想必不會對宇峻奧汀旗下的經典代表作《幻想三國誌》感到陌生，從2003年《幻想三國誌》的問世，到2018年的《幻想三國誌5》，19年間斬獲了無數獎項，撼人心弦的故事劇情更是無遠弗屆地感動了無數玩家，全球累積了廣大的忠實粉絲，玩家們引頸期盼的續作，官方也終於在今年捎來了佳音，於今年1月19日推出的《幻想三國誌-天元異事錄》試玩版，一上線就湧入大量的忠實玩家，就為了一睹睽違4年的續作風采。

官方於今日首度揭密試玩期間饒富趣味的遊戲數據與問卷結果，並且宣布試玩版將邁入最後的尾聲，將於5月3日結束試玩活動，還未飽覽試玩版獨家彩蛋、登記正式版序號贈獎活動、抑或是尚未通關的玩家們敬請把握時間唷！

歷代玩家回娘家

根據官方數據統計，本次《幻想三國誌-天元異事錄》試玩版中，89%為《幻想三國誌》歷代玩家，由人氣指數破表的楚歌、海棠領銜主演的《幻想三國誌2》不負眾望拔得頭籌，在歷經十幾年的韶華，始終支持著《幻想三國誌》，一同攜手回娘家的光景，官方表示感謝之情溢於言表！同時也期盼未來有更多的新成員加入，一同拓展幻三世界！

歷代玩家回娘家。

人氣小生花旦，獎入誰家？

人氣小生花旦，獎入誰家？

歷代《幻想三國誌》中的紅花綠葉，彼此之間的關係錯綜複雜，分別來自截然不同的家世背景，各有各的愛恨情仇和刻骨銘心，交織出最動人的篇章，而歷代的小生花旦中，玩家們最期待誰能在新作中登場呢？

不愧是二代的當家男女主角，郎才女貌，實為一對佳偶！

四代的紫丞和樓澈也不遑多讓地登上了前三名的寶座，女角則為一代愛恨分明的姬霜，以及三代俏麗率真的張婕獲選前三名，官方表示只要年齡符合、場景合適，會盡可能地呈現更多關於他們的故事，敬請期待在《幻想三國誌-天元異事錄》看見歷代角色的倩影吧！

正如人生就是一連串的選擇

不管以什麼樣的形式呈現，「延續製作單機劇情向」、「建立能好好說故事的環境」之理念始終未曾動搖，以說故事作為主要訴求，除了數部主線外，更有豐富的支線支持著宏大的世界觀，故事的推演中，不乏情境互動選擇題，正如人生就是一連串選擇的結果，玩家自身的選擇，將發展出專屬的奇遇與冒險篇章。

正如人生就是一連串的選擇。

初試啼聲，人氣王爭奪戰

本次的試玩版，玩家票選出的首選喜好為「 立繪美術風格」及「角色模型風格」，看到琳琅滿目精緻的角色，要不愛上也很難吧！最受歡迎的為眾望所歸的第一男主角伏策，那瀟灑又正義凜然的形象，我想很難不拜倒在他的石榴褲下吧！

初試啼聲，人氣王爭奪戰。

緊追在伏策身後的是神醫少女小燈和西楚霸王項羽。咦？納悶西楚霸王為何出現在東漢末年嗎？趕緊進入遊戲一探究竟吧！

聞風喪膽的反派角色

最令玩家難忘的對手非兜帽男子莫屬了，神秘且殘暴的兜帽男子如夢魘般的存在，多少玩家為了打倒他犧牲了無數的夜晚，這才讓他以高達67%的最高票數壓倒性勝出！順帶一提，長袍男子是不是有點眼熟，歷代玩家們是忘記了，還是害怕想起來呢？(笑)

聞風喪膽的反派角色。

高手在民間，遊戲數據大公開

根據官方統計，在試玩版中玩家的銅幣總開銷為215,831,630，這驚人的天文數字，如果是新台幣的話該有多好啊(傻笑)，此外，各位玩家也相當盡責，在短時間內總共討伐了119,513隻魍魎，不知道手起刀落砍了三天三夜的少俠們，眼睛乾不乾呢？(笑)

高手在民間，遊戲數據大公開。

試玩版推出當天，便有玩家通過所有關卡；第三天，更有累積46小時遊戲時間，完成了百討考核卷的高手；更有玩家在連山閣流連忘返，只為了考據出每位知名三國人物的彩蛋，這些如神人般存在的玩家，讓營運團隊瞠目結舌、編劇淚流滿面！

《幻想三國誌-天元異事錄》首度揭密遊戲數據 試玩版進入最後倒數

孟姜女的哭牆崩潰

通關完成的玩家們肯定忘不了這位女子，沒有貌美如花的出眾外表，卻讓你在與她對峙時驚心動魄、記憶猶新，孟姜女的戰敗次數高達677次，雖然狂化的孟姜女有些初見殺，但相信只要熟悉她的攻擊模式，要打倒她倒不是一件難事唷！

孟姜女的哭牆崩潰。

觀看完整版的數據頁面

對於趣味盎然的數據還意猶未盡的玩家，可前往官方活動頁瀏覽更多的遊戲數據和票選結果。

對於趣味盎然的數據還意猶未盡的玩家，可前往官方活動頁瀏覽更多的遊戲數據和票選結果，也誠摯邀請玩家填寫問卷，對許願池許下你對遊戲的期望。目前試玩版的劇情僅為數部主線中第一部的前兩章，也敬請玩家們期待正式版更完整的主線與支線世界觀。

試玩體驗最後倒數中

《幻想三國誌-天元異事錄》搶先試玩版已進入最後倒數中，試玩版活動將於5月3日中午12點落幕，誠摯邀您一同細細品味華人經典武俠RPG最新力作。