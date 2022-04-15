買不起「三房兩廳」錯了嗎！有名正妹在臉書社團投稿，她表示男友要買「套房」當結婚房，讓她氣罵男友父母不幫忙出頭期款，未來嫁過去面對「蕩酸到極點」的公婆，才不想委屈自己，讓她看清事實及早和男友分手，還建議男友「去找下一個冤大頭」；文章一出，網友罵爆「這父母真會教」、「一身公主病」，甚至還有網友要送原PO「紙紮大別墅」。

一名正妹在臉書社團「靠北男友2.0」投稿，她表示原本將要與男友踏入結婚階段，豈料，男友竟只想買套房當結婚房，讓她氣罵「朋友、閨蜜婚房不是二房一廳就是三房兩廳」，甚至認為男友若錢不夠，可以回家向父母拿頭起款，但男友父母卻不幫忙出頭期款，讓她看清事實，認為「早早分手最好」，若要男友想買套房當結婚房，建議男友「去找下一個冤大頭」，她才不想委屈自己婚後這麼慘，也酸爆男友父母「蕩酸到極點」，連頭期款都不願意幫忙的長輩「未來一定會摳摳摳」。

正妹暴怒男友僅想買套房當結婚房，酸男友家「蕩酸到極點」。（翻攝自臉書靠北男友2.0）

貼文一出，網友紛紛留言大罵，「可以結束這段婚姻了，相信婚後房貸也是男方的問題」、「好好笑的一篇文」、「幸好分手，別繼續殘害別人」、「這父母真會教」、「沒有公主命，卻有一身的公主病」、「看到分手我就放心了，男生應該常常扶老太太過馬路」。

另外還有網友在留言處傳上「紙紮大別墅」要送給原PO，狂批「基本上遇到這種，房子都要用燒的才能解決」、「燒大別墅給你往生後住得到」、「紙紮屋要多大間有多大間，還附管家哦」。