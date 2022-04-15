《國防新聞》（Defense News）14日透露，在新冠肺炎（COVID-19）全球疫情引發的供應鏈等問題下，目前美國未交付的對台軍售項目已積壓達142億美元（約新台幣4136.9億元），美國眾議員對此感到憂心，並稱他不認為台灣目前的軍力足以自我防衛。

《國防新聞》指出，自2019年7月以來，台灣已同意自美國採購價值約170億美元（新台幣4952.4億元）的軍備，但該報取得的電子文件顯示，未交付項目已積壓達142億美元，包括66架F-16C/D Block 70戰機、愛國者（Patriot）防空系統壽命將屆的零組件、刺針（Stinger）防空飛彈、Mk-48重型魚雷、高機動砲兵火箭系統（HIMARS）、M109A6自走砲、MS-110偵照莢艙、RGM-84L-4魚叉Block II陸基反艦飛彈、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）等。

共和黨聯邦眾議院外交委員會高階委員（ranking member，委員會中在野黨位階最高者）麥考爾（Michael McCaul）在聽證會中告訴美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman），台灣駐美代表蕭美琴已當面向他「抱怨」交付延宕問題。麥考爾表示，關於台灣目前是否有能力自衛的問題，他自己的答案是否定的，並說他不想犯下對烏克蘭同樣的錯誤，即在支援對象遭到入侵後，才「為時已晚」地行動。

眾院外交委員會的一名共和黨國會助理表示，交付延宕的主要原因，是新冠肺炎疫情引發的美國國防工業人員短缺、運輸拖延與供應鏈問題等；而美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）透露，美國政府對此「幾乎無能為力」。