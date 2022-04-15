廖筱君不捨、落淚。（三立提供）

接班主持人許貴雅、王偊菁特別向前輩致意。（三立提供）

今（15日）是三立新聞《新台灣加油》廖筱君主持最後一次，新聞部同仁特別舉辦歡送歡，感謝在三立待了14年的廖筱君，14年來8百集的主持，一共歷經四次的總統大選，與三立的情感不言而喻。高明慧總經理特別送上鮮花，接班主持人許貴雅及王偊菁也特別捧著蛋糕向前輩致意，而經常參加節目的名嘴們也特別至現場歡送。

總經理高明慧表示，聽到廖筱君要離開其實真的很捨不得，兩人十多年前就建立起革命情感，當時請她來三立主持時，節目名稱還拿去算命，但其實只要廖筱君一坐上主持台就是同時段第一，不論是前進新台灣還是新台灣加油，兩個節目都是同時段第一的政論節目，在每一次的選戰開票最精準，而且她的選情分析都是全台灣的關注焦點。

高明慧總經理表示，前年她跟廖筱君一直在思考要讓節目對台灣社會更有意義，於是就把台灣的防疫成績拍成紀錄片，當時在沒有錢沒有資源的狀況下，中間遇到許多困難，廖筱君還是堅持台灣價值，最後紀錄片輸出全世界三十幾個國家。高明慧說，二月份就收到廖筱君的辭呈，最近她又再表示她真的累了，身為十多年的戰友，真的很不捨，但最後大家帶著一顆祝福的心先放她去飛，三立永遠都是她的娘家 大家都是她最有力的後盾。

廖筱君表示希望大家能轉支持許貴雅，節目現在正式交棒出去了，節目看似單純其實仰賴許多單位，她也特別感謝所有工作人員，笑說常請各單位吃披薩，就知道又麻煩大家加班，主持14年，就像養大一個孩子要放手很不捨，儘管有萬般不捨，時間到了還是要放手，一路走來就是在三立待最久，是各電視台生涯的總和。謝謝三立給她很多的空間，可以盡情揮灑，特別記得張董事長常提醒要她早點下班回家。下周起三立下午二點政論節目《前進新台灣》將由主播王偊菁接手，晚上八點政論節目《新台灣加油》則由許貴雅接棒主持。