接種站

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疫情持續升溫，新竹縣政府為盡速提升疫苗施打率，16日加開新竹縣婦幼館疫苗接種站，同時在18到22日加開多場次疫苗接種隨到隨打，提供莫德納、高端、AZ等3種共3220劑疫苗，長輩打疫苗有好康，能加強保護力，還有好康能拿千元禮券！

縣長楊文科表示，即日起至5月31日，凡設籍新竹縣65歲以上長者及55到64歲原住民，施打任一劑疫苗，新竹縣加碼500元禮券，加上中央發布500元禮券，就能領取到1000元超商禮券，希望長者們趕快把握好康來打疫苗、領禮券！

楊文科表示，接種新冠肺炎疫苗是預防感染、避免重症與死亡最有效的方式，考量民眾接種方便性，16日加開新竹縣婦幼館1場接種，隨到隨打與線上預約各300劑。

18日到22日特別協調竹東鎮、新埔鎮、新豐鄉、關西鎮、寶山鄉、峨眉鄉、橫山鄉、芎林鄉、北埔鄉、尖石鄉、共10家衛生所，除專診外，另動員人力加開多場隨到隨打，免預約場次。

楊文科提醒民眾接種新冠疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡（小黃卡）」及健保卡，並經醫生評估過往疫苗接種史及檢核接種紀錄後，提供民眾疫苗接種，若接種現場人數較多，請鄉親耐心等候，並全程戴口罩、保持社交距離。防疫工作人人有責，接種疫苗後仍須做好個人防疫，請大家落實「戴口罩、勤洗手、接種3劑疫苗、出入公共場域落實實聯制、維持社交距離」，有疑似症狀應儘快就醫，經評估後採檢。懇請鄉親務必做好個人衛生防護，一同守護社區健康。