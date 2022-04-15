《哈利波特》作者JK羅琳創作的衍生電影《怪獸與牠們的產地》系列於4月14日上映全新篇章《怪獸與鄧不利多的秘密》，與上一部電影《怪獸與葛林戴華德的罪行》相隔了四年，相信眾魔法迷們都久等了。在電影上映熱潮中，我們幫忙整理了行前3大必看精彩看點+彩蛋，讀完可以更享受《怪獸與鄧不利多的秘密》帶來的奇幻旅程。

1.《怪獸與鄧不利多的秘密》新怪獸登場

融化人心的玻璃獸 (圖/華納兄弟台灣)

《怪獸》系列一定不可少的就是可愛的奇獸們，畢竟片名都取那樣了，這次在《怪獸與鄧不利多的秘密》中，除了有《哈利波特》中的鳳凰外，還有黏在紐特身上的木精「皮奇」回歸大螢幕，其中最奪眼球的還是非玻璃獸莫屬，它實在太可愛了，讓很多觀眾都想養一隻在家裡。另外還有 4 種新奇獸登場，每一隻的戲份都很有足：首先是能瞬間移動能力的謎蹤鳥、會膨脹的鳥首翼龍、可怕貪吃的人面蠍尾獅還有能透視人靈魂的麒麟。

2.「麥叔版本」黑巫師-葛林戴華德

邁茲米克森將如何詮釋黑巫師一角備受矚目 (圖/華納兄弟台灣)

原本《怪獸與牠們的產地》系列電影中的大反派由知名男星強尼戴普飾演，但無奈因為前年發生前妻家暴毀謗案，慘遭華納兄弟退演換角。雖然此決定一度遭到大量影迷抗議表示反對，但劇組宣布找了坎城影帝「麥叔」邁茲米克森取代強尼戴普演出葛林戴華德時，部分人還是給予了極大的肯定，。而且，日前《怪獸與鄧不利多的秘密》首映會後，新版本的葛林戴華德更被評選為讓這部電影賣座的最大亮點。

3. 鄧不利多的家族秘密

阿不思鄧不利多與弟弟 (圖/華納兄弟台灣)

鄧不利多的家族歷史和創傷也即將在這集被揭發，因為妹妹亞蕊安娜的意外身亡，使得他和弟弟阿波佛有著深深的隔閡，更因此選擇遠離任何的權力與慾望，不過在看到舊情人葛林戴華德持續傷害魔法世界後，鄧不利多也無法繼續置身事外，想阻止更恐怖的暴行。鄧不利多家族的另一人魁登斯，已成為葛林戴華德的追隨者，他雖然已經找到他盼望的認同感，但內心仍有許多問號。

以上是不是讓人更了解這次上映的《怪獸與鄧不利多的秘密》在演什麼了呢？其實這次故事線比較單一，就算已經忘記上一集在演什麼、或壓根沒看過《怪獸》系列電影的人，也不會接不起來，有興趣的粉絲不妨進入魔法世界去一探究竟。