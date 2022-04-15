運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，千萬不要在大門處堆放雜物或在沙發背後掛鏡子，也要注意書桌旁垃圾桶擺放位置，家中放生肖擺飾要看看有沒有跟自己的生肖相衝，最後客廳中央別放盆栽，否則這些狀況都會在無形中影響貴人運，遇到困境沒人幫助。

▍1.大門處堆放雜物

大門是住宅的臉，就像人的相貌往往決定了別人對你的第一印像一樣，大門區域的環境，會直接影響別人對整個家庭的看法。如果大門口擺放了各種垃圾雜物，雜亂又擁擠，那在別人眼裡，就會覺得這戶人家不太衛生，自然也會對你留下壞印象，不願意再與你來往，貴人運也會因此降低。

▍2.沙發背後掛鏡子

不少人為了增加家裡的空間感，喜歡在客廳沙發背後掛一面鏡子，這對風水也有不好的影響，從堪輿學的角度來說，沙發背後掛鏡子，就是將實牆變為虛牆，人失去了實際的靠山，就遇不上貴人，更不用說得貴人相助了。

▍3.書桌左邊擺垃圾桶

書桌的左邊為青龍位，青龍位是貴人位，所以不宜在書桌、辦公桌的左邊擺放垃圾桶，以免垃圾桶的髒氣污染青龍位，讓貴人對你敬而遠之。另外，書桌、辦公桌上的左手位置，也不要太過雜亂，以免讓貴人對你印象不好，阻礙貴人的親近。

▍4.擺放禁忌生肖物

為了給家中增添一些溫馨的氣氛，有些人會用生肖擺飾來裝飾家裡，但從生肖命理角度來看，有些生肖之間相剋，若不小心擺了與你不合的生肖，可能就會失去貴人的幫助。

命中互衝的生肖分別為：鼠與馬、牛與羊、虎與猴、兔與雞、龍與狗、蛇與豬。所以，大家在給家裡擺放生肖擺件的時候，就要注意一下，別讓擺件跟自己相衝。

▍5.客廳中心放綠植

綠植代表著生命，能為家裡帶來生氣，但如果把一盆綠植單獨擺在客廳中心的位置，則是不好的，會形成「困」字格局，寓意不吉，讓人容易聯想到不好的事情，影響人的心情。而且綠植在房屋中間，也會顯得很突兀，家庭佈局看起來就很奇怪，這不利於你的人際關係，使你得不到貴人相助。

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