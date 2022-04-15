專業五金零售通路商振宇五金（2947）15日宣佈全體員工調薪，幅度在6％至8％，同時今年度起與玉山銀行簽訂員工持股信託契約，透過定期定額撥付投資公司股票，分享盈餘，保障員工未來退休生活。

振宇五金去年度獲利1.1億，EPS為6.26元，擬配發現金股利3.8元，除進一步全面調薪外，為加速展店，目標70店，今年並擴大徵才150名門市人員與30名營運精英儲備幹部職缺，並積極爭取產學合作機會規劃銜接就業，培養專業人才，提升整體競爭力。

振宇五金今年累計第一季營收達4.36億元，較去年增加5.04％，透過新展店門市營收發酵，搭配振宇五金所推出的各項服務，包括租就GO服務、點工成金及經營社群專業諮詢服務等，皆為整體營收帶來不少助益。

此外，高雄鳳山南倉確定未來啟用後，北中南三個倉儲中心，可望供應未來全台約150間門市的物流配送；目前積極拓展北部及南部地區新門市，包括3月已開幕的恆春門市，桃園市春日路、高雄市小港區、屏東縣屏東市及台中市梧棲區的社會住宅店鋪已經進入展店籌備階段，可望在今年度完成70家門市目標。