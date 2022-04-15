3D MMORPG手機遊戲《RO仙境傳說：新世代的誕生》四月雙喜臨門，全新「RO新世代X多力多滋」聯名企劃登場，豐富福利超多贈品，全部通通要送給玩家；同時全新二轉分支新職業－十字軍、武道家提前預約，不論老玩家、新玩家，通通有獎。

多力多滋限時聯動 領取聯名時裝與超萌週邊

全球熱銷、獨特三角餅片的知名玉米片「多力多滋」，化身聯動道具進入RO新世代，在米德加爾特大陸陪玩家一同玩樂啦！只要在4/14～4/27期間，完成製作料理、商會委託等日常任務，便可以獲得「多力多滋勇敢之心」，並可在活動頁面兌換聯名嘴飾「咔嗞脆片」、背飾「多力多滋鴿」及活動三件套等超多聯動道具！更有限定料理（Doritos超濃起司味、Doritos黃金起司味），食用後可以分別提升玩家的採礦效率以及抓寵機率，除此之外，還有首次帶有特效的角色動作開放中！

玩家在各大超商，還可以捕捉多力多滋全新改版RO新世代包裝商品，收集喜歡的職業角色。更可透過產品包外的虛寶序號，在《RO仙境傳說：新世代的誕生》兌換熊貓坐騎、7777777水晶、奧丁璀璨聖匣等超稀有獎勵！

「RO新世代X多力多滋」聯動企劃 AirPods Pro、限定時裝、超萌週邊瘋狂送

參與《RO仙境傳說：新世代的誕生》FB社群活動，還有機會獲得遊戲超萌週邊喔，包括超限量波利抱枕、波利小惡魔杯墊，還有筆記本、L夾，等你來拿！同時官方FB粉專再加碼，玩家只要動動手指轉發活動網頁，AirPods Pro、波利杯墊、波利抱枕、多力多滋聯名款包裝玉米片箱箱送！限時撒豪禮絕不手軟，千萬不要錯過！

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十字軍、武道家 全新二轉分支職業正式登場

深受玩家期待的二轉分支職業－十字軍、武道家，即將於4/26正式和玩家見面囉！玩家可於4/15晚上7點～5/4晚上12點期間，進行二轉分支職業搶先預約，便可獲得特拉弗斯之書。不論是老玩家、全新玩家或是回歸玩家，通通可以獲得超豐富好禮。

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「十字軍」是劍士系分支中的一條新分支，職業定位屬於坦克、輔助型，攻守俱佳，會使用盾牌保護弱小之人，同時可以釋放神聖法術輔助隊友，充分發揮十字軍捨已為人的精神。未來可再進階為「聖殿十字軍」、「皇家衛士」；「武道家」屬於服事的二轉分支，除了基本治療輔助效果外，在戰鬥力上大幅提升，成為一名擁有極強破壞力的職業。未來可再進階轉職為「武術宗師」、「修羅」，將整個戰力再向上堆疊，成為隊伍中不可或缺的存在。

玩家們趕緊至《RO仙境傳說：新世代的誕生》二轉新職業預約頁面進行預約，提前感受新職業即將到來的震撼吧！