（取自李明璇臉書）

藝人徐小可昨（13日）晚間在臉書對於停課標準及與病毒共存方式不明確，開直播飆罵中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「一天到晚練肖話」，引起熱議。有藍營人士在徐小可臉書留言聲援，最美主持人李明璇表示「說出所有父母的心聲！謝謝你們！」國民黨立委林奕華表示，「你們說得很對，就只是說出自己的擔憂而已！加油！」

徐小可13日在臉書「漂亮就是我 My name is Beauty」開直播提出質疑：「為什麼要全校三分之一的人確診才停課？三分之二的人是衰小嗎？」她認為孩子在沒疫苗打的情況下上課，染疫風險很高，但父母也無法一直待在家陪小孩，面臨這種兩難的問題，陳時中回應外界「要跟病毒共存」，讓徐小可火大嗆聲：「沒打疫苗是要蝦毀共存？你家就沒孩子喔？」也不滿政策時常反覆修改，向政府喊話「可不可以真正把人命當人命。」

徐小可直言：「我就是要罵他！」明示自己怒吼的對象就是陳時中，嗆對方整天都在「練肖話」！

不過，徐小可遭到網友出征痛罵後，今(15日)下午開直播淚崩道歉。徐小可說第一要跟陳時中部長道歉，在粉專用不對的方式造成傷害，真的對不起。說當天的直播有全程觀看的朋友們應該知道，她要表達的是台灣人民都很辛苦，身邊有很多開店的人因為疫情很多開不下去，甚至夫妻因為孩子的教育自學問題吵到快離婚。當天的直播其實是想分享如果要共存，政府跟人民要同心，結果當天被擷取出來圍繞的重點在於要不要打疫苗。徐小可落淚道歉，她沒有任何色彩的批評，她愛台灣這一塊土地。

而藍營人士也在「白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family」臉書留言聲援徐小可。

最美主持人李明璇留言強調，真正的民主自由，就是「我雖然不同意你的觀點，但是我誓死捍衛你說話的權利！」目前看來台灣的言論自由還有很大的進步空間，阿Ben&小可加油！表達自己的想法沒有錯，無所畏懼！「說出所有父母的心聲！謝謝你們！你們的實話非常重要！給你們加油、打氣、希望你們扛得住」

國民黨立委林奕華表示，「你們說得很對，我辦公室也接到非常多家長陳情，真的就是會擔心政府放寬標準反而讓孩子受到疫情侵擾，我了解你們就只是說出自己的擔憂而已！加油！」

國民黨台北市議員鍾沛君說，決策者本就該有廣納意見的雅量，可惜他們沒有，「但那不代表妳的評論有什麼錯，妳說的是很多媽媽的心聲。」

國民黨台北市議員徐巧芯也留言表示，每個人都有言論自由，政府政策有問題本來就可以發表不同意見，練肖話也不是什麼污辱性言詞。她也接到很多媽媽的陳情，「跟你們的擔憂一樣，說實話沒有錯。」

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