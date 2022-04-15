台中市15日公布確診者足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市15日公布確診者足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市15日公布確診者足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市15日公布確診者足跡。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市15日新增33例本土確診案例，足跡遍及北屯、南屯、東區、西區等地，連遠在和平區原住民技藝研中心旁，都有確診者足跡。

衛生局長曾梓展指出，經疫調，台中市新增確診個案足跡包括4月10日北屯區貞好早午餐、大里區轉角的幸福美味、北屯區雞母早午餐、萊爾富神岡庄前店、北屯區玉品香自助餐、麥當勞軍功店、199路公車、南區肉部長韓式平價烤肉鍋物(高工店)、南屯區IM Bento 便當人台中墩業店、光南大批發(台中三民店)、和平區原住民技藝研中心旁。

4月11日西區早安美芝城台中民生店、玉山銀行大里分行、南區餃子上麵、家樂福青海店、中區壹樓酒吧、北屯區東崎早午餐、合作金庫軍功分行、北屯區跳蚤市場、太平區7-11金興門市、北屯區大家好小吃店、台鐵(樹林車站至台中)、西區約翰煮的健身餐、東區利登企業、北屯區咕咕雞早餐、內新黃昏市場、北屯區謝謝便當、北屯區還在享精緻小小鍋、勤美誠品綠園道B1。

4月12日西屯區青育藥局、早安美芝城 (台中活力寶慶店)、OK便利商店(台中建成店)、博登藥局復興店、舊建國市場外圍攤位、鴻禧太平高爾夫球場、西區7-11益風門市、北屯區富旺雍華、南區晨光時刻、太平區7-11功興門市、大里區7-11大金門市、北屯區人民便當、臺中市立圖書館東區分館、北屯區7-11松佑門市、西區約翰煮的健身餐、東區利登企業、北屯區咕咕雞早餐、內新黃昏市場、勤美誠品綠園道B1。

4月13日北屯區日紡喻蜂高爾夫練習場、楓康安和店、北屯區王家麵店、八方雲集鍋貼水餃專賣店（台中德富店）、全家便利商店烏日光日店、北屯區新一代-何藥局、北屯區永和四海豆漿大王、北屯區126早餐、和平區唐巫秋英小吃、北屯區咕咕雞早餐、內新黃昏市場、北屯區謝謝便當、北屯區還在享精緻小小鍋。

市府表示，已通知相關場域清消，請有足跡重疊民眾，可至台中市社區篩檢站篩檢，並加強自我健康監測。