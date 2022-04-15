味全龍李凱威14日在9局敲出本季首轟，3分炮助隊追到1分差，本季教練團給予他提高長打率目標，他也把握機會向學長林智勝請益擔任中心棒次的想法，「他分享很多心理層面的東西，291轟不是假的。」

落後的龍隊昨天在9局上演追分秀，靠著李凱威3分炮追到1分差，他表示，在得點圈有人的情況下，自己只是積極進攻，盡量上壘，「打出去時感覺很好，本來以為可能是打到牆，打出去時還全力衝刺，沒想到會全壘打。」

今年開季李凱威打擊狀況不俗，他表示主要是在春訓時訓練時做了些調整，在體能期就加入技術訓練，也避免前2年開季慢熱的情況再度出現，今年打擊教練張泰山同樣也有給予課題，希望他能提升長打率。

「教練希望我今年長打能多打一點，但全壘打太難了，就設定二壘安打去努力，全壘打就看那天風怎麼吹吧！」李凱威也透露，林智勝加入球隊後也時常與他分享經驗，「智勝賢拜不太會說太多技術上的，比較多的是心理層面，像最近我都打中心棒次，他也會跟我分享扛中心棒次或得點圈有人時該怎麼應對。291轟不是假的，真的有東西。」