香港女神張柏芝和男星謝霆鋒有過一段婚姻，婚後生下2個兒子Lucas和Quintus（小Q），離婚後張柏芝在2018年又秘密生下小兒子Marcus，至今生父身分仍成謎；先前張柏芝抱著戴口罩的Marcus一度掀起熱議，今（15）日她玩水自拍意外曝光已經4歲的小兒子清晰正面，肉嘟嘟模樣和2個哥哥小時候較瘦弱大不同，網友看了直呼「在健康長大呢」。

張柏芝和謝霆鋒有過一段6年婚姻，在張柏芝恢復單身後，2018年被爆出秘密生下第三胎小兒子Marcus，但她一直很保護小孩隱私，連生父身分都未公布；直到2021年7月有一名網友於機場巧遇張柏芝帶著3兒子，捕捉到戴著口罩的Marcus，眉目和2哥哥神似，網瘋猜生父該不會就是謝霆鋒。

張柏芝今（15）日玩水自拍意外曝光已經4歲的小兒子清晰正面，肉嘟嘟模樣和2個哥哥小時候較瘦弱大不同。(圖/ 摘自張柏芝IG)

不過，在Marcus生父被認為就是謝霆鋒時，有粉絲跳出來表示，謝霆鋒早就出聲闢謠，「我亦只是Lucas和Quintus的爸爸」，否認跟Marcus有血緣關係，所以Marcus生父到底是誰，也是許多人想知道的謎。

今日張柏芝在IG更新限時動態，曬出玩水的畫面，意外曝光已經4歲的小兒子Marcus清晰正臉，臉頰肉嘟嘟和圓潤可愛的身體，和Lucas、Quintus兩人小時候較瘦弱模樣不太像，間接符合謝霆鋒否認血緣關係的言論；但不少粉絲抱持不同想法，認為Marcus年紀還小看不出什麼，長大才能看出端倪，「看起來很健康耶」、「小孩子本來就要肉嘟嘟比較可愛」、「辛苦女神了」。