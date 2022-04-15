木村拓哉這次不耍帥，在睽違2年主演新劇《邁向未來的10 Count》中，飾演因為諸多原因而放棄拳擊28年的前拳擊手「桐澤祥吾」，把「隨時要死都可以」掛嘴邊，因緣際會下以教練身份重返母校指導學弟妹，還當起打工族成為披薩外送員，為他的豪華履歷再添幾筆。昨在日本首集收視率為11.8％、瞬間最高則衝上15.7％。

被問到如何在行程滿檔的情況下練習拳擊，木村拓哉表示前2個月舉行巡迴演唱會時，才加入位於東京惠比壽的健身房，當天突然被告知「今年來打拳吧」的他，才真正首次接觸到拳擊，第2次則與劇中飾演多年好友的安田顯練習，之後又練了1次就開拍，對任何角色都全力以赴的木村拓哉表示，會趁拍戲的同時來精進自己的動作。

至於劇中因為幾經波折而等同放棄人生，節目上被問到「進入演藝圈有沒有遇上什麼挫折的經驗」，木村拓哉秒答：「沒有時間感到挫折！」讓一旁的滿島光大讚「這回答超帥氣」，木村拓哉解釋道「如果感到挫折，感覺就會接二連三挫折下去...所以遇到挫折，我會讓自己變得有彈性，才不會一折就斷。」

該劇首集播出後，網友們最驚訝的莫過於天王在劇中散發出的絕望感，紛紛表示「第一次看到這樣的木村拓哉」、「在頹廢中突如其來的銳利眼神」給震懾等感想。《邁向未來的10 Count》每週五KKTV更新。