還記得去年「地不分東南西北、人不分男女老幼」在寒風中排隊搶購比平常貴2、3倍的口罩？

近期疫情再爆，民眾被迫與病毒共存，快篩試劑成為搶手貨，但市售試劑單價300元，非一般民眾所能負擔，即使政府統一採購，單價也將近60元。

國民黨立法院黨團14日曝光一份政府採購快篩試劑價格，最低是59元，與市售300元的單價相比，價差高達5倍。國民黨團書記長萬美玲指出，政府採購快篩試劑時若是經過「共同公共契約比價」，以目前使用率較高的「福爾威創」品牌來看，最低採購價格是59元即可買到，「亞培」則是95元；但若是民眾自己到藥妝店購買，「福爾威創」每劑要價約300元，亞培也是300元，價格明顯比政府採購高出許多。

萬美玲指出，即便政府未經共同契約購買，「福爾威創」的價格也只有67元，採購數量若再增加，還可以再往下壓；她呼籲蔡政府應盡快成立快篩試劑國家隊，除能壓低價格，更有助於穩定供貨。

不過，對於比照口罩成立快篩試劑國家隊，防疫專家卻有不同意見。防疫學會理事長王任賢即指出，與國際售價相比，台灣的快篩試劑售價確實過高，這是因為防疫指揮中心將試劑當成「防疫物資」，而非「醫療器材」，管控產銷、統一定價，這樣價格當然下不來，還有圖利特定廠商之嫌。

可預見與疫共存會長期存在，王任賢反問，防疫指揮中總有一天會解散，屆時，台灣的快篩試劑售價還要由防疫指揮中心決定嗎？

最近不少人向前疾管局長張鴻仁抱怨「台灣的快篩試劑太貴，像新加坡只要120元」，他就反問「新加坡政府免費供應一家6份試劑，台灣有嗎？」

張鴻仁指出，如果政府能進行採購，試劑的需求量就多了，廠商的平均成本就可以減少，市場價格也就下來了，假設政府現在能透過採購方式購入1千萬份試劑，台灣快篩試劑的價格就可望下降。

張鴻仁指出，透過政府採購可以讓市場發揮作用，達到「以量制價」的目的，可惜，政府對於快篩試劑目前是用「徵收」的方式，破壞市場機制，就像過去的口罩國家隊時期，口罩的定價標準一直有爭議；此外，徵收應該是在國家遭遇「極大危機」時才可使用，而且是短時間內適用，現在的疫情狀況顯然並不適合徵收。