韓劇除了「主線CP」備受觀眾喜愛，不少「副線CP」都相當吸睛，甜到讓人上頭，甚至有些副線的人氣還直逼主線，圈粉無數觀眾，到底他們有什麼魔力，能夠超越男女主角光環，下面就讓我們揭曉，3部比主角還要甜的副線CP韓劇有哪些吧！

#副CP1《社內相親》薛仁雅、金旻奎

秘書室長配上財閥千金的感情線，圈粉無數觀眾。(圖/翻攝自SBS《社內相親》劇照)

最近最受歡迎的韓劇《社內相親》，除了主線始祖鳥總裁和下屬夏莉外，副CP秘書室長配上財閥千金的感情線，更讓人上頭！劇中兩人進展超快，完全不拖泥帶水，金旻奎和薛仁雅在戲中又甜又欲，火花十足，讓觀眾全程姨母笑，嗑到停不下來！

#副CP2 《孤單又燦爛的神－鬼怪》李棟旭、劉寅娜

陰間使者王黎和Sunny的前世虐戀，虐哭不少觀眾。(圖/翻攝自tvN《鬼怪》劇照)

提到副CP怎麼能少了《鬼怪》這對，劇中陰間使者王黎和Sunny堪稱全劇最虐，兩人前前後後虐戀了兩世，讓不少觀眾相當揪心，賺走了不少觀眾的眼淚呢！李棟旭、劉寅娜因為CP感爆棚，各方面都超級相配，因此還二搭了《觸及真心》，也算再續前緣啦！

#副CP3 《愛的迫降》徐智慧、金正鉉

具丹CP是劇中的歡喜冤家。(圖/翻攝自tvN《愛的迫降》劇照)

《愛的迫降》裡除了玄彬和孫藝珍兩人愛得又甜又虐外，還有一對以悲劇收場的「具丹CP」，詐欺犯具承俊和北韓富家女徐丹，兩人在劇中根本就是歡喜冤家，從一開始聯手組成拆CP聯盟，到漸漸對彼此互有好感，每次相處時都是滿滿火花，但最後編劇讓具承俊領便當死亡，讓這對CP留有遺憾，結局虐哭不少劇迷，直呼後勁太強了啦！

以上就是小編整理出的韓劇熱門副CP組合，每對都是又甜又虐，讓人忍不住二刷、三刷，不知道大家心中的副CP有沒有上榜呢！