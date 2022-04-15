全台主要都會區近年「軌道經濟」發威，大台北都會區也正快速東移，新北市府經發局表示，樂見汐東線和基隆捷運向前推進，積極擘劃汐止為生技醫療和資通訊產業園區。

新北市經發局最新統計顯示，汐止區資本額1億元以上的家數為369家、上市櫃家數為73家，涵蓋電腦及周邊設備、醫療器材、製藥、IC設計、IC通路、通信網路及連接器等內容；其中優勢產業，為資通訊科技、生技醫療產業兩大類型。

包括伺服器大廠緯穎科技、威強工業電腦、電源管理IC尼克森、及台康生技等。產業指標性大廠的進駐，帶動上下游廠商，逐漸形成汐止相關資通訊產業及生技醫療產業鏈群聚。

經發局表示，後疫情時代，汐止產業發展更具優勢，因疫情催化，快速帶動廠商技術創新與數位轉型，汐止資通訊科技業乘勢成長，包括企業加速數位科技的導入應用，防疫政策使得企業投入資源部署於遠距辦公、混合式辦公的軟硬體基礎建設，非實體接觸的宅經濟需求提升，進而帶動汐止新台五路市中心工業區沿線一帶的視聽設備、或電腦周邊設備產業，快速興起。

經發局表示，汐東線與基隆捷運等軌道建設的啟動，是形塑汐止優質產業環境的新契機。汐東捷運未來將銜接汐止與捷運文湖線，途中部分站點設置於社后、樟樹灣工業區與汐科周邊；基隆捷運亦將沿臺五甲線，連接台鐵基隆站、南港車站、保長坑工業區及汐科車站，與北市與基隆將有更緊密、更方便的交通串聯。 經發局指出，捷運站點設置的工業區或產業用地周邊，其生產環境可藉由大眾捷運運輸優勢，帶動該區產業策略性轉型，以TOD導向為目標引導產業高強度混合使用，適當配置商業空間、公共開放空間等機能，帶動舊有工業區升級轉型，提升工業區使用效率。

另經發局指出，至於外保長坑工業區，則可藉由捷運聯開，引導傳統運輸倉儲使用的工業區轉型，以智造生活城概念，檢討變更為產業專用區使用，容許多元支援性產業進駐，打造保長坑新興產業聚落。