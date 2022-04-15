工研院今日（15）舉辦「打造淨零時代競爭力」論壇暨特展，經濟部長王美花前往支持。對於台灣淨零路徑走向，她指出我們有「拉力」與「推力」兩股力拉扯，並點出氫能、地熱、儲能，是未來淨零轉型中的三個要角。

國家發展委員會主委龔明鑫也出席，以「國家因應2050淨零碳排的路徑藍圖」發表專題演講，指出台灣的淨零轉型路徑，是建構在科研發展、氣候法制2大治理基礎，去達成能源、產業、生活、社會等四大轉型。路徑參考IEA的路徑分兩階段，2030年之前精進既有技術，2030年後必須運用新技術，讓效率快速提升。

面對外界批評2025年綠能發電占比2成跳票，王美花指出，台灣綠能發展腳步是蔡總統上任後才開始大力做，跟國外比起來腳步是慢的，卻以急行軍腳步趕快一步一步趕上，目前光電、離岸風電裝置容量已經超越日韓，這是短時間的進步。

王美花表示，台灣在推動淨零碳排上面臨有「拉力」與「推力」，我們是全球主要供應鏈產品，上游廠商會要求做淨零碳排。因此產業面上，政府推動「以大帶小」， 透過不同產業群聚合作，從碳盤查、技術製程改善、循環經濟利用去做，往淨零路徑邁進。

去碳能源方面，王美花點出地熱跟儲能兩個，說明在法規與執行上的挑戰。地熱面臨技術難度高問題，規範面則怎麼開發、許可程序，地方與中央都無法源可處理。因此近期討論《再生能源發展條例》訂定地熱專章，來協助業者。技術上，則由政府、學研單位合作做精準一點的探勘，減少民間業者負擔。

在儲能上，她說未來因應夜間太陽能用電下降，會增加能量型儲能，所以要關注系統及設備的安全規範。包括儲能安全性規範、國家標準、消防標準，會跟內政部消防署討論，訂定一套標準。

新能源氫能部分，王美花參觀時對工研院「餘氫發電純化回收」技術印象深刻。強調越來越先進的半導體製程，會有很多餘氫產生。如何拿來再利用，或拿去給燃料電池發電，都是台灣綠能的重要來源。