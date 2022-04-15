新北市陳姓男子2019年12月透過社群軟體Instagram結識名叫「Nini」的網友，雙方情投意合不久便發生性關係，但Nini之後卻多次向陳男索討高價禮物，陳男不滿提分手，並封鎖對方帳號，Nini一氣之下，將先前偷錄陳男的不雅影像散布在網上，陳男不滿提告，也意外得知Nini竟是由曾姓男子假扮。新北地院近期依妨害秘密罪判處其6月徒刑，得易科罰金18萬元，全案可上訴。

曾男2019年12月間透過IG認識陳男，並佯裝女性，以Nini假名與陳男聯絡，而曾男與陳男用LINE視訊聊天時，曾偷偷竊錄陳男裸露生殖器的影像，並在3日後在土城區的住處與陳男發生性關係。

曾男事後三番兩次向對方索討高價禮物，陳男不滿提分手後，曾男便將竊錄陳男的猥褻影像放在IG現實動態，並標註陳男友人，傳訊給對方稱「我勸你跟他說惹我沒有好下場，摩托車收好，晚上我會去看，如果在我一定砸爛」，藉此恐嚇陳男。

陳男不滿提告，意外得知Nini是男的，而曾男在審理中也坦承不諱。法官認為，曾男上傳陳男裸露影像到IG限時動態時，未幫對方做任何遮掩措施，僅因心生不滿，無視法律對他人隱私權的保護，嚴重侵害陳男的隱私和人格，也破壞社會善良風俗，但審酌曾男坦承犯行，並與陳男達成調解，尚知反省，態度非差，因此判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。