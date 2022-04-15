邱炯炯。（台北電影節提供）

第24屆台北電影節今（15日）首波片單曝光，並公布重量級焦點影人，第一位是今年初甫過世的好萊塢新電影代表彼得波丹諾維茲（Peter BOGDANOVICH），將選映在奧斯卡獲獎的《最後一場電影》（The Last Picture Show）和《紙月亮》（Paper Moon）等5部波丹諾維茲的歷年代表作。

選片人洪健倫表示，彼得波丹諾維茲與伍迪艾倫、馬丁史柯西斯、法蘭西斯柯波拉等名導同屬新好萊塢電影代表人物，卻在台灣鮮少被提及，「今年初他因病離世，許多影評和影人緬懷他對好萊塢電影的貢獻，我們希望透過這次回顧，讓影迷有機會在大銀幕觀賞這些經典。」波丹諾維茲於1968年執導首部劇情長片《末路狙擊》（Targets），該片描寫一位年輕殺手隨機開槍殺人的過程，並邀來《科學怪人》男主角波利斯卡洛夫（Boris KARLOFF）飾演與殺手相遇的資深演員，雖然在票房上未獲得迴響，卻受到影評青睞，昆汀塔倫提諾更將其譽為「史上最偉大的導演處女作」。

《最後一場電影》以扣人心弦的愛情故事征服觀眾，獲奧斯卡8項大獎提名，除了有傑夫布里吉（Jeff BRIDGES）和艾倫鮑絲汀（Ellen BURSTYN）2位奧斯卡帝后初次主演的精采表現，片中演員班強森（Ben JOHNSON）和克蘿麗絲莉姬曼（Cloris LEACHMAN）也拿下該屆奧斯卡最佳男、女配角；波丹諾維茲在1973年的《紙月亮》描述一段經歷喪母之痛的小女孩和一名男子踏上尋找親人的公路之旅，片中除了有雷恩歐尼爾（Ryan O'NEAL）和當時年僅10歲的女兒塔圖姆歐尼爾（Tatum O'NEAL）的精采對戲，後者至今仍是奧斯卡史上最年輕得主。

《聖人皮條客》（Saint Jack）是波丹諾維茲自評最滿意的作品之一，全片於新加坡取景，因主角當皮條客的情節設定和露骨情慾畫面，在新加坡遭禁長達近30年，片中還可看到金馬影后盧燕的客串演出；改編自真人真事的《面具》（Mask）邀來奧斯卡影后雪兒（Cher）飾演罕病兒母親，男主角從小因罕病而面部畸形，但兩人卻從未放棄過一般人的生活，上映當年不但感動觀眾與影評，雪兒也以本片榮獲坎城影后。

另一位焦點影人邱炯炯是享有盛名的大陸當代藝術家，過去以多部紀錄片作品享譽兩岸獨立電影圈，去年更以首部劇情長片《椒麻堂會》勇奪瑞士盧卡諾影展評審團特別獎。出身川劇世家的他，自小便有演出經驗，他因家中經營的酒樓瀕臨破產，因緣際會拿起攝影機記錄陪伴他成長的家，完成首部長片《大酒樓》。

選片人馬曼容指出，邱炯炯的作品大多離不開四川家鄉與戲曲世家的家族歷史，同時也透過小人物肖像反映大時代背景，拍攝手法更跳脫一般紀錄片形式，透過歷史再現、大量傾聽與具實驗性的手法，為觀眾帶來獨特觀影體驗。選映作品包括拍攝家人為紀念祖父逝世20週年而舉辦表演的《彩排記》，以及作為他創作印記，以大量口述和訪談構成的「話癆三部曲」：退休警察自述20年前驚悚命案查案經過的《黃老老拍案》、以已故服裝設計師樊其輝為被攝者的《姑奶奶》、將鏡頭對準家人與奶奶和父母日常對話的《萱堂閒話錄》。

邱炯炯在2015年首度入選盧卡諾影展的《癡》，延續過往拍攝人物肖像的拍攝形式，將出身國民黨家庭的共產黨支持者張先癡，所遭遇的人生經歷和心路轉折，化作結合紀實訪談與戲劇的史詩級家庭故事，本次影展將放映長達五個半小時的導演版，而他的首部劇情長片《椒麻堂會》，則透過一位過世的川劇小丑演員，在前往地府的路上，回望人間的歷史，從軍閥時期一路走至戲班的衰落，將橫跨百年的歷史濃縮於三小時內，影像風格融合他過去在繪畫與紀錄片中截然不同的創作色彩，為他拿下盧卡諾評審團特別獎。

2022台北電影節將於6月23日至7月9日在臺北市中山堂、信義威秀影城、光點華山電影館舉辦，精彩片單與活動即將陸續公布，招牌雙競賽國際新導演競賽、台北電影獎入圍名單將於5月16日揭曉。