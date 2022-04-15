今（15日）台灣本土確診個案破千例，創疫情以來新高，其中神準科技群聚感染，114名移工確診。神準發布重訊，確診同仁已完成隔離，全公司進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，以及訪客與廠商接觸；神準表示，假設移工隔離期間為兩周，估影響公司2022年全年產能約3%至5%

神準聲明指出，4月13日1名移工因發燒進行快篩，接獲通知當天下午已自行擴大快篩410人，其中24人陽性（均為外籍），386人陰性。13日晚間即遵循政府單位指示實施外籍移工全員227人及快篩作業工作人員14人進行PCR採檢，目前依據政府公告，共103位同仁為篩檢陽性。

神準續指，目前所有確診同仁已完成隔離，所屬宿舍及辦公區域均已於4月14日完成全面消毒作業，所有員工亦已於4月14日安排全面PCR核酸檢測；神準防疫緊急應變小組，將全力配合及遵循疫情指揮中心及桃園衛生局的指示及政策，防止疫情擴散。

神準稱，全公司已進入三級防疫，停止所有員工跨廠區及辦公室移動，停止訪客及廠商接觸，並配合政府防疫專家積極進行疫調與必要防疫措施。

對於移工宿舍強化管理，神準已偕同仲介公司與政府相關單位和防疫專家進行積極防疫作業改善；如假設移工隔離期間為兩周，估計對公司2022年全年產能的影響數約3%-5%。

神準補充，相關疫調資訊，請依政府機關的公告說明為準，公司將全力積極配合疫情指揮中心及桃園衛生局的所有政策及指示。