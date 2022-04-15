台灣NGO工作者李明哲遭中國以「顛覆國家政權罪」判刑5年刑滿出獄，今上午搭機返抵國門。陸委會表示，李明哲關心中國大陸公民社會與民主發展，遭到大陸法院以顛覆國家政權罪名審判並監禁，臺灣人民無法接受，政府認為：「傳播民主理念無罪」，對於有部分媒體報導李明哲回臺將受到司法偵審，實屬誤解，絕非事實，陸委會特予澄清。

陸委會表示，政府本次協助李明哲返臺的各項規劃，是以充分尊重家屬意願、遵循國內防疫規定、提前部署、協調相關各方等原則處理。陸委會、海基會在會同疾管署、移民署、警政署、海關、桃園機場公司以及環宇商務中心等相關單位的全力協助下，通關檢疫過程順利圓滿。也感謝民間團體對本次作業的支持與配合，給予當事人及家屬最大的空間。有關防疫隔離部分，也妥善安排，李明哲已依照國內各項防疫規定，平安抵達防疫隔離地點。

陸委會指出，本案受到國人高度關注，5年期間包含長沙臺商協會榮譽會長林懷、岳陽臺商協會會長蔡祖柱等多位在陸臺商，以及臺灣人權促進會、國際特赦組織臺灣分會等國內外多個民間團體的積極奔走下，終於順利返抵臺灣。政府再次為李明哲返臺過程提供協助的相關各方及人士，表達感謝之意。

陸委會表示，對於其他國人在陸個案情形，仍會盡力透過各種管道掌握情況與提供必要之協處，同時也呼籲中國大陸，重視國人在陸相關權益的保障，才有利於兩岸往來交流。