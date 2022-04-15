中央徵用快篩試劑，已有不少民眾買不到，新北9800劑快篩試劑現已分配到醫院跟衛生所，目前已無庫存。朝野議員要求市府備妥快篩試劑，並依優先提供給弱勢家庭孩童。新北市長侯友宜表示，會依中央分配與自己準備量能，如果弱勢家庭有需要，也會依照中央給予的量來做調整。

新北市衛生局長陳潤秋表示，市府有向廠商下訂6萬劑，目前尚未到貨。衛生局也說，中央分配的20萬劑也尚未到貨。

張志豪表示，新北市12歲以下的嬰幼兒及學童人口近40萬，市府理應優先保護他們的健康安全，今日他特別為市民請命，向侯市長爭取將公費快篩試劑優先配發給全市12歲以下嬰幼兒及學童。

江怡臻認為，今天確診數破千，居家隔離人數也破萬，數字會持續攀升，加上中央宣布要徵用400萬劑快篩試劑後，形成民眾買不到的情況，對此新北應該要讓所有民眾都可以買到快篩試劑。

白珮茹也說，台灣研發許多快篩試劑，卻都銷往國外，她認為人民不是要免費，而是便宜便利取得的試劑。

蘇泓欽也強調，要提供免費快篩試劑給弱勢族群。