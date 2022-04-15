退休警官張錫淵，將在南投縣議員第一選區參選議員。（張錫淵提供／廖志晃南投傳真）

警察從政無獨有偶，集集警分局偵查隊小隊長黃春麟、已退休的前仁愛警分局偵查隊長張錫淵，都將參與下屆縣議員選舉，會不會出現質詢昔日長官的情境，受人矚目；曾經擔任警官的水里鄉長陳癸佑已兩屆任滿，要回故鄉鹿谷參選鄉長。

黃春麟是資深刑警，南投縣內發生的重大刑案，幾乎無役不與，偵辦案件總是帶頭衝，曾3度獲選為南投縣績優警察，2018年更獲選全國模範警察殊榮。

黃春麟將在縣議員選舉第三選區（集集鎮、水里鄉、魚池鄉、信義鄉，應選4席）參選，他表示參選議員，是要讓今生不要留遺憾，把畢生擔任警察維護治安、為民服務的精神，延伸到為基層民眾發聲；目前，他利用假日及下班時間拜訪選民，未來將會請假參選，打一場平民的選戰。

張錫淵高中時半工半讀，在汽修廠當黑手學徒；從基層警員開始歷練，尤其擅長查緝通緝犯，有「通緝犯的剋星」之喻，還獲選為南投縣優秀青年；他赴警大進修後一路升職，因生涯規畫50歲就辦退休。

張錫淵將在縣議員第一選區（南投市、名間鄉，應選10席）參選，他表示因為自己從基層的黑手出身，最了解勞工的處境，希望能夠為勞動界的朋友伸張正義；還有，近年來警界屢屢遭到欺壓，變成社會中的弱勢，也讓他想要不平而鳴。

陳癸佑原本是集集警分局的警官，政治素人直接挑戰水里鄉長，而且連任成功，讓各界人士跌破眼鏡，如今兩屆任滿，改為參選鹿谷鄉長，以一人參選兩地鄉長，也是南投政壇罕見。