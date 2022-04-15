民進黨5月22日黨職改選，選出全國黨員代表、地方黨部主委及縣市黨員代表，今登記截止，花蓮主委由嚴献宗1人完成登記，可說篤定當選，黨代表也都同額登記參選。面對年底選戰即將開打，據悉花蓮各派系私下運作，推派1人參選，避免黨內激戰，黨部表示，同額競選象徵黨內團結。

嚴献宗在黨內屬英系，此次參選主委並獲新潮流認同，其他派系也未推派人參選。嚴献宗在軍中服役長達25年後，士官長退伍就到行政院東部聯合服務中心擔任秘書，之後擔任代理花蓮縣長蔡碧仲機要秘書，同時也是黨部現任執行委員。

嚴献宗表示，他2005年加入民進黨，很感激民主前輩奉獻犧牲，希望為民主盡一分心力，為花蓮民進黨打拚，爭取黨員的支持和認同，登記參選後將走訪並聽黨員意見，盡量促成派系團結，讓花蓮民進黨一同面對年底的選戰，偕同老將一起帶領新秀共創新局，提升民進黨在花蓮縣內擔任公職的人數。

至於其他3位參選全國黨代表者分別為市民代表胡仁順、縣黨部執行委員徐達以及縣黨部執行長沈文魁，縣黨員代表25名（其中應有單一性別保障名額6名)，登記參選的黨職者也都恰好與應選席次相當，因此花蓮縣黨內改選最後為同額競選。

花蓮縣黨部回應，各基層有共識，這次改選非推派人選角逐各項黨職，而是如何打造出最佳的輔選團隊，因應年底的九合一大選；在徵詢輔選幹部時大多數人都有意願承擔責任，並獲得大多數黨員的支持而同額競選。