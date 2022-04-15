台北客運北大公車調度站因租約屆期，向市府提出申請，擬遷移至國成街兩側空地，由於調度場每日超過400車次，又鄰近北大國小側門，引發家長反彈，該案雖被交通局暫時退回，但地方民眾憂慮仍不減。為了徹底解決通勤問題，市議員廖宜琨近期邀集國產署等單位，針對北大國小旁荒廢地進行整治，盼打通校方後道路直通國慶路口，解決學童安全疑慮，若確認無虞，盼在12月前完工。

台北客運擬在國成街設置北大公車調度站，地方家長指出，調度站每日將有400車次進出，人車爭道、視線死角的風險難避，且出入口又不符不得設置在交叉路口10公尺內的規定，呼籲市府駁回該申請案。雖然交通局稱在未解決民眾疑慮前，不會同意設置調度站，客運業者也提出，公車不會從通學巷國成街出入，並主動退縮基地2公尺設置人行道的方案，但家長們仍有疑慮。

廖宜琨指出，北大國小後方剛好就是三峽國光段閒置土地，該土地因長期荒廢雜亂，環境維持不易，附近又有捷運三鶯線工程，出現周邊人行道、汽車道和工地圍籬混置的狀況，影響學童上下安全、社區環境，因此近期便協同立委羅致政，與城鄉局、養工處等單位會勘，希望完成該地綠美化。

三峽區公所表示，北大國小旁有國產署土地、私有地，但國產署用地剛好可打通至國慶路，形成便道，目前預估使用2000平方公尺土地，打造綠家園，目前國產署正在釐清土地權責、面積，若沒有相關使用計畫，將租借地方一期6年使用。

廖宜琨說，該地未來打造成蔬食地景後，不僅可以讓附近居民多一處活動空間，也配合北大國小校園側門出入口設置，增設學童上下的通道，未來無論調度場是否設置，學童都可以直接從中間穿越至國慶街口，避開國成街、國光街進出。