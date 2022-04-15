振興5倍券使用期限邁入最後倒數，台北士林萬麗酒店推出住宿加碼活動，即日起至4月30日，凡在酒店指定訂房平台預訂任一住房專案，並於辦理入住時使用任一張面額紙本振興券，即可以優惠價2,500+15.5％元，加購豪華市景房一晚，其使用方式相當彈性，可選擇兌換成住宿券，於5月31日前持券預訂客房，活動等同讓優惠「延長」1個月。此外，還贈送價值2,500元餐飲抵用券，讓賓客一次擁有國際五星酒店住宿和用餐體驗。

士林萬麗酒店表示，只要至指定訂房平台任選一個住房專案，於4月30日前入住第一晚，且使用任一張面額振興券辦理入住，即可以優惠價2,500+15.5％元加購第二晚，於週日至週四期間入住豪華市景房（不含早餐），選擇方案包括連續入住第二晚、同一晚入住第二間；或者兌換住宿券，於5月31日前持券預訂入住，即便逾期，也可視同等值現金券，日後預訂其它住房專案。

同時，為了推廣萬豪旅享家（Marriott Bonvoy）會員計畫，入住賓客皆可免費加入會員，且使用振興券住宿加碼優惠，也可累積會員房晚和點數；日後持續至萬豪國際集團旗下各品牌酒店消費，累積達到指定積分門檻，還可依各酒店相關規定，享有各等級會員禮遇。

士林萬麗酒店還加碼贈送500元餐飲抵用券5張，至酒店1樓西餐廳「士林廚房」、中餐廳「萬麗軒」、時尚酒吧「R bar逸庭」、典雅茶坊「Tea Lab茶坊」，單筆消費滿2,500元即可使用1張抵用券，使用期限至5月31日止（勞動節4/29～5/1、母親節5/6～5/8不適用）。

士林萬麗酒店招牌餐廳「士林廚房」亦推出晚鳥優惠，即日起至4月30日（4/29不適用），週一至週五午餐（12:00～14:00）和晚餐（18:00～21:00）時段，透過inline系統訂位並備註通關密語「振興晚鳥」，同桌賓客（最多4位）用餐只要使用任一張面額紙本振興券，即可以1,000元優惠價，享用原價1,580+10％元主餐，搭配半自助餐檯精緻美饌。