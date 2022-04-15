民進黨台北市黨部主委吳怡農宣布放棄連任，主委選舉15日下午5點登記報名截止，由英系推派的北市議員張茂楠，及非英系聯盟共推的前北市議員顏聖冠兩人登記，形成英系獨鬥各派系聯軍的態勢，將於5月22日舉辦黨員投票。
吳怡農今表示，這次主委選舉有兩位參選，分別是曾擔任3屆里長、4屆議員的張茂楠，以及有5屆議員資歷的顏聖冠。「兩位議員長期深耕地方、勤走基層、認真服務，都會是最有經驗、最能為市民朋友發聲的好人選。」
2020主委選舉，英系推出前北市議員王孝維，綠色友誼連線推派薛凌參選，雙方互控賄選、黑道等，派系惡鬥形象重創民進黨，最終黨中央要求停選，去年1月，吳怡農被拱當主委，當時搶頭香登記的顏聖冠最後禮讓退選，讓爭議暫歇。
如今英系改推張茂楠，正國會、新潮流、民主活水、綠色友誼連線也迅速敲定合作，共推顏聖冠，據悉，各派系不願過去英系、黃承國系統獨大再上演，合縱連橫力抗英系。
張茂楠日前重申，應透過民主機制，讓更多人在這2個候選人當中選擇，「我選擇不是做派系的代理人，我選擇讓全部的黨員能夠集中，團結共同打贏選戰」。
顏聖冠指出，如果有所謂很多的派系力挺，也就是黨內很多不同朋友來支持她，「不應該要有單一派系色彩」，選舉是要靠自身努力及和選民接觸，未來會努力拜訪基層黨員、聆聽地方的聲音。
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