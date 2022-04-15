俄大屠殺烏克蘭小鎮布查(Bucha)的暴行至今未平息，儘管俄軍已經撤兵，留下的卻是數以千計無法彌補的遺憾。近期當地又傳出尋獲一名23歲的年輕女孩葉爾紹娃(Karina Yershova)，痛心的是，她生前遭俄軍性侵後，又被近距離開槍「爆頭」，子彈貫穿腦袋慘死，發現時已經被棄置於萬人坑中。

綜合外媒報導，正值青春年華的烏克蘭女子葉爾紹娃上個月突然失蹤，母親德里科(Olena Dereko)急忙上網求助，在社交平台上請網友「拜託幫忙找我的女兒」。不過就在昨天，葉爾紹娃的屍體在當地萬人坑中被發現。報導指出，照片顯示她的指甲全被拔了，皮膚也燒成焦黑，只剩骨頭。

葉爾紹娃的繼父安德烈(Andrii )提到女兒生前遭受的折磨，不禁悲憤的聲淚俱下說道:「那些人強暴她後就把她扔進垃圾桶裡，更殘忍的是，俄軍近距離朝她後腦勺開槍…她的頭已經不成人形…」據悉過程中受害者試圖抵抗掙扎，最後還是難逃一死。

死者一家人自俄軍入侵後第二天，從基輔（Kyiv）附近城鎮伊爾平（Irpin）搬到港城敖德薩（Odessa）。安德烈繼續說，「眾所皆知的是，性侵已經變成俄軍恐怖行動之一，我還沒聽說過，有哪位女性受害者遭槍斃前沒被侵犯過…」

文章來源：Ukrainian woman raped, killed by Russian troops found in mass grave in Bucha

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