俄大屠殺烏克蘭小鎮布查(Bucha)的暴行至今未平息，儘管俄軍已經撤兵，留下的卻是數以千計無法彌補的遺憾。近期當地又傳出尋獲一名23歲的年輕女孩葉爾紹娃(Karina Yershova)，痛心的是，她生前遭俄軍性侵後，又被近距離開槍「爆頭」，子彈貫穿腦袋慘死，發現時已經被棄置於萬人坑中。

Powerful set of pictures by our photographer @PauloGrover of an emotional funeral ceremony of Karina Yershova in

Bila Tservka ,Kyiv #UkraineRussiaWar #Ukraine️ pic.twitter.com/QW8gLBnKcY — Telegraph Pictures (@TelegraphPics) April 13, 2022

'Beautiful' Ukrainian girl, 16, is found dead in a backyard after being ‘raped and shot in the head’ by Russian troops



Karina Yershova, 16, was found shot in the back of her head in backyard in Bucha. An ICC prosecutor has arrived at the 'crime scene'https://t.co/NOiKx7V99c pic.twitter.com/NKyj22FDir — James Davis43 (@JamesDavis43) April 13, 2022

綜合外媒報導，正值青春年華的烏克蘭女子葉爾紹娃上個月突然失蹤，母親德里科(Olena Dereko)急忙上網求助，在社交平台上請網友「拜託幫忙找我的女兒」。不過就在昨天，葉爾紹娃的屍體在當地萬人坑中被發現。報導指出，照片顯示她的指甲全被拔了，皮膚也燒成焦黑，只剩骨頭。

葉爾紹娃的繼父安德烈(Andrii )提到女兒生前遭受的折磨，不禁悲憤的聲淚俱下說道:「那些人強暴她後就把她扔進垃圾桶裡，更殘忍的是，俄軍近距離朝她後腦勺開槍…她的頭已經不成人形…」據悉過程中受害者試圖抵抗掙扎，最後還是難逃一死。

死者一家人自俄軍入侵後第二天，從基輔（Kyiv）附近城鎮伊爾平（Irpin）搬到港城敖德薩（Odessa）。安德烈繼續說，「眾所皆知的是，性侵已經變成俄軍恐怖行動之一，我還沒聽說過，有哪位女性受害者遭槍斃前沒被侵犯過…」