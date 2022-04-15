俄烏戰爭至今長達50天，油價、原物料飆漲，推升美國3月消費者物價指數（CPI）年增8.5％，續創40年新高；財信傳媒集團董事長謝金河表示，美國、台灣3月升息1碼只是前菜，升息的「主菜」現在才開始，台灣很難置身事外，升息壓力也不輕；謝金河以美國雷根總統時代、台灣1985年利率分別高達20％、13％角度來看，全球將進入「漫長」的升息時代。

謝金河今晚間參加台灣上市櫃公司協會東方領袖講座，以「2022國際局勢關鍵動向-全球與台灣經濟趨勢與展望」為題進行演講；謝金河指出，俄烏戰爭開啟了「凶險」的2022年，戰爭不只讓金融市場動盪，也加大通膨力道，能源、糧食、貴金屬都受影響。

由於通膨短時間難舒緩，謝金河建議，台灣的油、電價格，政府不要過度人為干預，價格應該尊重自由市場，若持續「凍漲」，恐怕會讓中油、台電的虧損持續擴大，反而創造更多的不公平。