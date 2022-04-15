行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日提及，托爾斯泰就帝俄時代抵禦外侮的故事，寫成了名著《戰爭與和平》被譽為最偉大的小說之一，如果托爾斯泰生在今日，攻守易位，情節加上數位、加密、科技的元素，選在俄國入侵烏克蘭的時刻推出，想必更轟動精彩。

三月份裡每日批俄的美國總統拜登，做了一件表面與戰爭無關的事情，簽署一份數位資產的行政命令，而且是媒體稱為全所未有(first-ever)、政府整體(whole-of-government)的舉動。陳冲一直以來傾向將加密資產取代加密貨幣，而拜登的行政命令更明白顯示，Digital Assets涵蓋加密幣、穩定幣及央行的主權貨幣。美國報導更多以crypto asset，陳冲更注意的是白宮一再強調的Responsible development，對加密資產的消費者保護、金融穩定、國安乃至創新活動，要推動，要負責任的推動。

拜登行政命令首次以總統之尊對數位資產表態，內容除白宮內部的國安會及經濟顧問會外，並點名財政部、商務部、勞工部、國防部、聯準會等18個部會，其規模分量之重前所未見。而箭頭直指四項目標與六大政策，要求行政部門配合國會、國際組織為強化美國競爭力，鞏固美國科技經濟上的領導地位努力。

今年3月底歐盟ECON(經濟／貨幣事務委員會)及LIBE(公民自由委員會)聯席會議，過一項法規修正案，禁止加密貨幣匿名，雖然尚待大會表決，但已經引起各方的關注。

美國與歐盟在3月連續出招，不免聯想到對俄制裁有關，但如果為防堵俄國藉加密貨幣如Bitcoin規避美歐的金融制裁，似乎又有些過慮，因為俄國一向敵視屬於DeFi的加密幣，也缺乏大型的交易平台，近年來各大交易所又頗配合反洗錢法規，俄國臨時想求助於加密幣恐怕有困難。

倒是美國的行政命令反而對台灣啟發，尤其是全所未有、政府整體此二詞，顯示美國總統終於領悟數位資產的重要性，以「美」事瞻的蔡總統能否能夠心領神會？雖然行政院長蘇貞昌日前在立法院回應會在1個月時間內決定NFT主管機關，但NFT以外的數位資產，院長似乎還沒拜讀過拜登的行政命令，也不明白各部會長期以來都是以鋸箭法處理數位資產問題，除了洗錢防制之外正常業務沒人主管，包含消費者保護、投資保障、產業發展乃至國安問題，更是遙不可及的天邊彩虹，而這卻正是拜登要對全美揭示的腳邊玫瑰。

拜登的密使，不知有無轉告Responsible development才是全文的精華？