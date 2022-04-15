鄭人碩在新劇《我是自願讓他殺了我》太入戲，揮拳不小心將「嫩版甄子丹」余晉打到輕微腦震盪，相當愧疚。鄭人碩說拍攝當天，前兩顆鏡頭都有套好動作，第三顆鏡頭要揮拳前，還特地給余晉sign，沒想到兩人都入戲太深，真的揮到他。
鄭人碩表示當下只想著不要拍了，要趕快把余晉送醫院檢查，很不知所措，也很自責打到他。但他也笑說：「因為自己算是方法型演員，所以自己幾乎每部戲都有受傷，曾經為了讓對手演員打我不手軟，在開拍前特地去惹怒對手演員。」因為幾乎每拍一部戲都會受傷，他開玩笑說：「每部戲的保險應該都要保到最高額度才行。」
余晉笑說自己堪稱最衰的角色，從開場到最後，一連串被誣陷、自殘、自殺，還被入戲太深的鄭人碩重重一揮，「還好導演最後用這顆鏡頭，不然真的是白被打耶！」拍完立刻送醫院，醫生診斷有輕微腦震盪，隔天在家休息。
余晉也分享在一次拍攝中被發現有甄子丹的樣子，自此之後就被封為「嫩版甄子丹」。他笑說：「希望之後有《少年葉問》影集可以找他出演，平時也有健身的他對於武打戲躍躍欲試。」
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