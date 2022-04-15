台北文華東方酒店攜手瑞士護膚品牌VALMONT合作，於酒店芳療中心引進VALMONT經典的臉部護膚「活力生機」療程，讓賓客享受媲美醫美療程等級的煥顏護膚，同時於5月份推出期間限定「VALMONT扇悅之旅」住房專案，入住優雅寬敞的行政都會套房，並享受雙人臉部護膚療程等極致禮遇，最適合在歡慶母親節的溫馨五月寵愛媽咪或摯愛另一半，來趟療癒身心的放鬆之旅，每房每晚28,000元起，即日起開放官網預訂。

瑞士的頂級保養護膚品牌VALMONT傳承瑞士百年醫美成就，鑽研活細胞護膚品超過35年，結合瑞士天然資源與頂尖醫學美容科技，打造最高效DNA活細胞萃取保養品，以及易於被肌膚吸收、媲美醫美療程等級的煥顏肌膚護理，傳承經典同時不斷創新，更堅持以純粹手技的按摩手法，帶來儀器無法取代的幸福感受與客製化服務，讓賓客完全放鬆且肌膚備感呵護。

台北文華東方酒店芳療中心即日起引進VALMONT最經典且於全球最受歡迎的「活力生機」臉部護膚療程，完美揉合獨創的「Butterfly Motion蝴蝶手法」，透過美容師手部蝴蝶飛舞般的律動，讓肌膚於療程時能得到最完整的呵護與修養復甦。在放鬆身心的同時，肌膚完美蛻變新生，讓肌膚呈現令人讚嘆的煥亮效果，90分鐘療程6,800元，須外加一成服務費。

此外，為搶攻母親節商機，台北文華東方酒店同時於五月推出「VALMONT扇悅之旅」限量住房專案，為媽咪們規劃極致尊寵的奢華旅宿體驗。於2022年5月1日至5月15日，雙人入住寬達26坪、擁有優雅品味的行政都會套房，盡享彷若置身歐洲的舒心美好假期，更可於芳療中心體驗VALMONT經典「活力生機」臉部護膚療程，並於青隅享用行政西點主廚趙崇曦打造的行政禮遇下午茶，傍晚在M.O. Bar無限暢享多款雞尾酒、豐盛佐酒餐食，從內而外一掃疲憊、全面感受無微不至的寵愛呵護。每房每晚售價為28,000元起。