已故「賭王」何鴻燊之女何超儀近年來在好萊塢發展不錯，也積極投入自製電影。她遠赴冰島拍攝的音樂紀錄電影《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss： Fire and Ice）導演版在台灣時間昨（14日）入選義大利烏迪內遠東國際影展觀摩單元，屆時她將與身為監製的老公陳子聰、主演「喜劇教父」詹瑞文以及導演陳金一出席影展開幕儀式、影人晚宴以及該片首映，期待與觀眾面對面交流。

籌製2年的《尋找極致的喜悅：火與冰》是何超儀與「喜劇大師」詹瑞文率領她的樂團「何超與海膽仔」的成員DEE LAM、DON CRUZ、陳兆基以及好友LMF樂隊的MC仁等一群香港音樂人遠赴冰島的音樂及精神探索之旅，在詹瑞文精心設計的遊戲當中，讓眾人學習如何擁抱尷尬，肆意嬉笑，在幽默間抛開都市人掩蓋情緒的習慣，認識真正的自己。該片見證一群香港音樂人在文化迥義的極地中尋回自我，穿越風雪，走回最熟悉的舞台，與當地音樂人一同高歌，融合南華與冰島民謠療癒心靈。

當年冰島之旅回來後，何超儀到台灣巡迴表演，也見證團員們有了改變，「他們之前只是悶著頭耍帥，現在更願意衝向台前想要把音樂表演給大家感受，我們除了享受表演，更希望讓觀眾能夠享受我們的表演！」片中，何超儀有一句很特別的自白：「我來這裡學到什麼？其實什麼也沒有學到。」背後意思是說其實要學的我們早已明白，只是在自己的心裡，沒有被發掘出來而已，她說：「只有學懂放下，你才會擁有更多，那種來自單純的喜悅，從來都最易找，也最難找。」

事實上，何超儀這1、2年工作受到疫情嚴重影響，主演的好萊塢電影《世界邊緣》（Edge of The World）入選荷蘭阿姆斯特丹影展，卻因疫情臨時取消，早已準備上映的《尋找極致的喜悅：火與冰》也因疫情上映計畫被迫延後，直到現在歐洲疫情消退、各大影展陸續恢復舉辦之後，如今以「導演版」入選義大利烏迪內遠東國際影展觀摩單元，她心情格外地開心。此次因該片遠赴義大利烏迪內遠東國際影展，已是何超儀時隔2年之後首次搭乘飛機。趁著這趟遠行，她特別提前飛往英國與一些歐洲電影人見面，並受邀接受數家國際媒體的訪問，並在台灣時間下周四（21日）抵達義大利，相當期待屆時國外觀眾給予的回饋與評價。