來不及吃的蛋糕，來不及說的生日祝福！1名外送員日前送蛋糕到醫院，當他送達時發現病房門口聚集一堆正在哭泣的親友，詢問護理師才得知要慶生的人剛剛逝世，讓他倍感沉重，事後取貨者說蛋糕由他處理就好，他因此拿到龍山寺捐給街友，其他網友則稱讚他的善心。

該名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文表示，他日前外送1份生日蛋糕到榮總醫院某病房，當送到護理站詢問時，護理師卻指向某間「門口有一票在哭的人」病房，護理師說慶生者剛剛逝世，他還聽到該往生者的女兒對母親說「媽不要哭那傷心，爸爸會不放心走的」，讓他心頭頓感沉重。

1名外送員日前送蛋糕到醫院，當他送達時發現病房門口聚集一堆正在哭泣的親友，詢問護理師才得知要慶生的人剛剛逝世，讓他倍感沉重。（翻攝自臉書「外送員的奇聞怪事」）

該外送員說他之後提著蛋糕走出醫院，在外頭抽了2根菸後才鼓起勇氣打給取貨人，對方說蛋糕自行處理就好，他因此拿到龍山寺附近送給遊民，事後心情變很差，發文說「心情超差的...今天送餐把客人送走了」、「我也不想要送餐送的成這樣子啊」。

其他網友紛紛留言「您是位很有同理心、很有感情的人，才會為此感到特別難過」、「能理解你的感同身受，也別想太多，也謝謝你的善心，把愛的蛋糕延續了」、「蛋糕捐出去的行為也很讚！謝謝你的善心」、「來不及吃的蛋糕，來不及的生日祝福」、「辛苦了，你很有善心」。