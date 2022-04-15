戲劇男神謝佳見擔任滷味品牌代言人。起初在接到合作邀約時，謝佳見表示：「滷味是來台灣後才新發現的美食，因為馬來西亞沒有，在健身需要注意飲食時，就可以做好熱量上的管理控制！」

想起自己第一次吃滷味時，不知如何點餐，也不知道原來這像自助餐一樣要自己去夾，「所以我就不敢過去，站在店舖的附近等，等到有客人來，我再偷偷觀察怎麼點餐，一直到看過了兩三組客人點餐方式，才裝沒事過去點餐。」

謝佳見當初為了保持身材跟健身，才第一次接觸滷味，而他自己最愛吃的專屬搭配，包括鴨血豆腐，還有健身不可少的：雞肉、蛋；熱量低的蒟蒻絲、木耳，最重要的是會選擇兩種以上深綠色青菜。想要稍微放縱的時候，還會加上王子麵。

剛拍完戲從花蓮回來的謝佳見也說，花蓮好吃的東西太多，收工後基本上就是去狂吃，像是東大門夜市或是在地的海鮮餐廳，店家也都會熱情招待許多好吃美食，尤其海鮮非常新鮮又好吃，還好戲已經拍完不用擔心變胖不連戲。