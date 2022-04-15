中國人民銀行（央行）今天傍晚宣布全面降準，4月25日起下調金融機構存款準備金率0.25個百分點，共計釋放長期資金約人民幣5300億元（約新台幣2.4兆元）。

這是中國今年第一次降準，距離上一次降準僅隔4個月。

中國國務院總理李克強13日主持國務院常務會議時指示，「要適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度」。這席話被外界解讀為「預告降準」。

據中國人民銀行官網15日發布，為支持實體經濟發展，促進綜合融資成本穩中有降，決定於4月25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5%存款準備金率的金融機構）。

為加大對小微企業和「三農」的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5%的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1%。

中國央行表示，本次降準共計釋放長期資金約5300億元。

中國央行並發布「中國人民銀行有關負責人就下調金融機構存款準備金率答記者問」一文，說明本次降準的原因。

文中提及，此次降準的目的有三：

一是優化金融機構資金結構，增加金融機構長期穩定資金來源，增強金融機構資金配置能力，加大對實體經濟的支援力度。

二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行業和中小微企業。

三是此次降準降低金融機構資金成本每年約65億元，通過金融機構傳導可促進降低社會綜合融資成本。

中國這次降準距離上一次僅相隔4個月。2021年12月6日，中國央行宣布為支持實體經濟發展、促進綜合融資成本穩中有降，決定下調金融機構存款準備金率0.5個百分點。（編輯：楊昇儒）1110415