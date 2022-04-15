半導體關鍵材料氟素樹脂設備及材料供應商上品（4770）15日舉行法說會，面對半導體產業前景有雜音，董事長侯嘉生表示，目前在手訂單透明度高、訂單量可觀，超過既有營業額的1.5倍以上，因此並不擔心。

上品深耕氟素材料的加工製造領域，業務範圍從石化延伸至光電業、半導體、特用化學品及能源環保產業，產品應用於半導體產業約76％、石化產業約13％、面板及太陽能約5％能源環保約2％。

上品去年營收38.34億元、稅後淨利9.66億元、EPS為13.94元，每股配發現金8元。伴隨半導體客戶擴產需求，2022年第一季營收13.85億元，年增逾八成。

目前市場對半導體產業前景看法不一，是否牽動上品營運動能。侯嘉生指出，上品去年營收的確以半導體客戶為主，去年跟著半導體業者成長、營收拉升迅速。據往年經驗，首季因過年之故表現較淡，今年首季卻大幅度成長，主要還是因為半導體產業大幅成長。觀察目前在手訂單透明度高，且訂單量相當可觀，超過既有營業額的1.5倍以上，因此並不擔心。

上品提供半導體電子特用化學品廠及晶圓代工廠氟素樹脂（俗稱鐵氟龍）廠務相關設備。去年第二季已完成彰濱三廠擴建，因半導體產業蓬勃發展，擴建產能被填滿，去年下半年再啟動擴產，今年彰濱三廠產能會較去年成長20～25％，中國嘉興廠擴建10月到位，產能再增20％。