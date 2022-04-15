《愛・殺》改編自第八屆銅獎《愛情殺人紀事》，陽靚（左）與翁嘉薇在電影裡有精彩對手戲。（金禾創意提供）

台北市電影委員會自2008年「順著景點一路拍」到「拍台北」電影劇本徵選，以台北為主題書寫，致力培育深具潛力的劇本創作人才，更媒合專屬於台北的故事，與影迷在戲院相遇。13年來，已有多部獲獎作品躍上大螢幕，如2012年侯季然執導的《南方小羊牧場》（第一屆首獎）、2014年張榮吉執導的《共犯》（改編自第四屆銀獎得主烏奴奴、夏佩爾共同創作）、2017年謝駿毅執導的《帶我去月球》（改編自第六屆銀獎得主馮勃棣《雨生台北》）、2018年張訓瑋執導的《藍色項圈》（改編自第七屆銀獎得主張耀升劇本）、2020年黃駿傑執導的《小春與豬排》（改編自第十屆金獎得主柯佳蕙劇本）、2021年周美玲執導的《愛．殺》（改編自第八屆銅獎《愛情殺人紀事》）等。

其中亦不乏來自專業編劇與新銳導演的作品，去年首創之劇本媒合會反應熱烈，本屆將延續舉辦，現場來賓除了評審老師與入圍者外，將邀請影視業界各大製作公司、創投公司共襄盛舉，劇本媒合會旨在提供創作者與投資方交流的平台，創造雙方深度交流的機會，洽談創作投資與製作籌劃，讓入圍、得獎作品與影視產業接軌，加速劇本攝製，未來有機會搬上大銀幕、參加國際影展、打入國際市場。今年的徵件無主題限制，只要是以繁體中文創作並以台北市人文、地景為故事背景之電影劇本，且未曾以任何形式公開發表，即可爭取首獎「金劇本獎」（獎金40萬元）、二獎「銀劇本獎」（獎金15萬元）、三獎「銅劇本獎」（獎金5萬元）以及三名佳作（獎金各2萬元），總獎金高達66萬。

活動主視覺由「貳拾陸巷創意工作室」創意總監張凡旋打造，她以「台北」和「拍電影」為設計概念，獨特的筆觸和表情動作俏皮的圖騰勾勒出電影人的熱血和天馬行空的想像力。主視覺中除可見劇組人員拍片時四處奔忙與各司其職，散落各處的台北市知名景點也增添可愛活潑氣氛。「貳拾陸巷」團隊希望不斷傳遞「帶著夢想快樂過生活」的想法，透過各種藝文展演的實踐，讓藝術設計、音樂、戲劇、攝影、文學為生活帶來更多藝文氣息的涵養。而由張凡旋和「貳拾陸巷」行銷總監張希洛攜手營運的「Somebody Café」，為觀光客造訪西門町時的藝文朝聖小景點，曾獲選「台北風格好店」、「台北精品咖啡前30名」。