中國人員流動性變化，以2019=100作基礎，近日流動性明顯降速。資料來源／法國外貿銀

上海目前正處於封控中，法國外貿銀行環球市場經濟研究團隊，以人員流動的量和速度，分析上海、江蘇和吉林等地製造業的可能影響，因為這三地是中國市場中，汽車、電子產品和半導體製造的關鍵樞紐。

人員流動性，在新冠疫情期間向來用於衡量活動的最即時指標之一。該團隊指出，GPS資料顯示，中國現時人員流動性的下降程度，已經達到最初湖北疫情期間的一半。截至今年4月12日，中國月統計的流動性較2019年下降29％，涵蓋24個省份。

法國外貿銀指出，包括安徽，江蘇和浙江在內的長三角地區，如果也跟隨上海實施更嚴格的封控，供應鏈中斷的風險可能會增加。

截至2021年，長三角占中國GDP約24％、出口方面則達37％。

汽車生產和銷售，今年3月增率分別下降9％和12％；供應方面，廣東、吉林和上海是中國前幾大的汽車生產地，份額分別達到13％、11％ 和9％。長三角和吉林的汽車生產相加占全國25％左右，現在已經面臨停工，像特斯拉已經暫時關閉生產線。

此外，隨著電動汽車的普及，汽車生產也高度依賴電子產品和晶片供應。法國外貿銀分析，中國長三角占全國晶片產量的一半，其中江蘇占33％，上海占10％。在過去封城和電力短缺期間，地方政府通常優先考慮晶片生產，並盡可能減少受阻的情況。

然而在最近的封控中，已有越來越多的公司宣佈停產。如果占中國13％汽車生產、和15％晶片生產的廣東也進入封控狀態，供應衝擊將有增無減。