台灣快篩價格在300-360元之間，是國外的二至三倍。前台南縣長蘇煥智表示，衛福部及指揮中心的官僚態度，扼殺了台灣快篩及PCR檢驗產業的發展，陳時中應該負起最大的責任。

蘇煥智說，指揮中心辯稱台灣因為防疫好、感染數少，需求量不夠，市場太少，所以比較貴。這種說法合理嗎？

他說，是否EUA？政府態度決定快篩產業前途，其實2020年年初新冠肺炎剛發生時，台灣的篩檢試劑產業者，就認為是一個千載難逢的發展機會，所以不少業者均已摩拳擦掌，台灣廠商其實也很早就開發快篩的技術，但2020年2月14日已有二家以上生技業者向主管機關詢問，是否比照韓國採取緊急授權EUA？但衛福部回答「沒有」。

他認為，可惜當時衛福部只重視口罩國家隊，對於需要更進一步技術需求的快篩卻不重視。這也導致台灣的生技公司在這一波新冠大流行的機運中，眼睜睜的看著韓國賺大錢。

他說，限制台灣篩檢條件，未依照指引的篩檢都被糾正處罰；而且限制新設立PCR檢驗中心的設立，也導致2021年大流行時台灣PCR檢測費用一次仍高達新台幣8000元，比世界各國都貴很多。可以說不只是對台灣PCR檢驗產業的發展受到嚴重打擊，也對人民的權益影響很大。

他也認為，2020年8月禁止擴大篩檢法辦台大公衛學院事件，當時指揮中心對「普篩、廣篩」非常反對，台大公衛學院詹長權及副院長陳秀熙被認為的「逆時中」的計劃，而指派政風單位查辦，導致原訂8月25日舉行期中報告記者會臨時減卡。並被警告將以違反醫學研究倫理移送法辦；詹長權甚至在後續院長改選中被迫下台。這個事件可以説是「白色巨塔」裡的「白色恐怖事件」。

他說，這個事件不但扼殺了台灣擴大篩檢之路。也讓台灣篩檢生技公司發展的機會被扼殺。