衛福部台中醫院胸腔內科醫師鐘威昇15日表示，台灣每年新增肺癌人數約1萬5000人，男女比約為52％、48％，其中更以肺腺癌為大宗，約有90％女性肺癌病因都不是抽菸，而可能是來自於自空汙、油煙等禍害，早期診斷是救命關鍵。

鐘威昇指出，一名67歲楊小姐沒有抽菸習慣，但長年擔任家庭主婦，暴露在油煙與懸浮物環境多年，例行性體檢時，因胸部X光異常到胸腔科就醫，接受低劑量電腦斷層檢查後，發現左上肺有一顆1.7公分的結節，穿刺切片確診是第一期肺腺癌，開刀治療後恢復良好。

「不同於以往民眾認為抽菸就會罹患肺癌的認知」，鐘威昇說，在台灣約有50％以上的肺癌患者皆不抽菸，更有超過90％的女性肺癌患者是從不抽菸。

醫師分析，現今肺癌的病因主要來自於基因的不穩定性與遺傳關係、環境致癌物的刺激，包括吸菸、空汙、油煙、食品。

鐘威昇提醒，早期肺癌幾乎無症狀，若不是透過篩檢，甚至難以察覺，若非透過篩檢或其他方式而及早發現癌症的患者，大多數人都是在疾病晚期才驚覺罹癌，肺癌雖是無聲殺手，但早期發現的患者存活率非常高。