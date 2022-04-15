國民黨籍市議員黃健豪幽默提醒盧秀燕要懂得送水果的禮數，才不會讓捷運藍線綜合規劃審查進度一直卡關延宕。（黃健豪提供／謝瓊雲台中傳真）

沿著台灣大道規劃的中捷藍線，綜合規畫案送至交通部審查一年多遲遲未獲核定，引發藍綠議員關切，台中市長盧秀燕強調，只要中央核定就可正式動工，交通局預計10年後完工。（謝瓊雲攝）

台中市議會15日進行台中市軌道建設進度專案報告，針對陷入站點路線爭議的藍線和完成可行性研究報告的橘線，藍綠議員皆著急關切進度，憂心進度延宕致綠線運量長期低迷，中捷虧損將持續擴大，甚至演變為藍綠攻防；台中市長盧秀燕強調，藍線只待中央核定就可正式開工。

沿著台灣大道規劃的中捷藍線，在盧秀燕上任後進行優化調整，包括東海到安河路段改為地下化，減少交通衝擊；盧秀燕強調，上任後聽見地方民眾的聲音，調整是為了讓捷運藍線更便民，變更路線、站位、機廠等設施，優化後的方案經費增加，工法改變也要花較多時間，綜合規劃已送至交通部審議一年多，只要通過就可動工。

中捷綠線去年4月通車後，今年前3個月日均運量僅2.7萬人次，遠低於中捷預估的5.4萬，藍線、橘線計畫進度落後，無法形成捷運路網，民進黨籍市議員賴佳微憂心運量持續低迷會使中捷虧損擴大至10億元，林祈峰指不如先開通各捷運線站點電動公車培養運量。

陳淑華建議路線改善應該畢其功於一役，加緊腳步讓藍線早日通車，林德宇則反指高雄捷運黃線不到3年後發先至，今年3月已獲核定，質疑中市府能力不足還想卸責。

國民黨籍市議員張廖乃綸、楊正中、李中則反指，台中人期待捷運藍線，已經等很久了，呼籲中央不應該技術性卡盧、卡台中捷運，盡快核定藍線的綜合規劃案；黃健豪更幽默提醒盧秀燕，行政院長蘇貞昌至台中會勘工程時曾提及「送水果」禮數，中央一再延宕中捷路線審議，可能是因為市長忘了送水果。

盧秀燕說，相信中央不會刻意卡關，市府會持續滾動檢討捷運路網，針對都市發展、人口結構、產業園區等變化，階段性檢視台中市整體捷運路網的各路線。只要中央核定，捷運藍線十年內就能完工通車，更說若蘇院長到台中宣布藍線可啟動，她一定代表市民獻花、獻水果。

交通局長葉昭甫指出，藍線去年綜合規劃報告已報請中央，並持續配合中央審議過程提出的意見調整，包含檢討相關經費及路線全線一次興建或分段興建等。正積極爭取中央核定，以便進行捷運設計、土地徵收等後續程序，預計綜合規劃後十年藍線通車。至於機場捷運橘線可行性成果已報中央審查，規劃連結國際機場、台中大車站及屯區，報告中建議設計階段應預留尾軌，保留未來再延伸至海線的彈性空間。