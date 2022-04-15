為了2025年達標，第一銀行決定下調現金股利上繳比率。第一金控15日公告，子公司一銀今年將上繳現金股利90億元、股票股利38.45億元，現金股利上繳金額占前一年獲利比率降到50.99％，是2014年之後、亦即八年的新低比率。

一銀被金管會選為六家國內系統性重要銀行（D-SIBs）之一，必須在2025年達到普通股、第一類資本及整體資本適足率為11％、12.5％及14.5％，若以2021年底數字來看，一銀三個指標分別為10.88％、12.48％及14.21％，都還差一點點。

一銀表示，將兵分三路逐步提高資本適足率，第一就是微降現金股利上繳金控的比率，增加股票股利比率，亦即盈餘轉增資，有助拉高三大指標的比率，依第一金公告，一銀2022年上繳2021年獲利的現金股利為90億元，雖與2021年上繳現金股利90億元金額一樣，但若看占前一年獲利的比率，去年有57.4％，今年不到51％，一銀在2017年到2020年都是上繳現金股利，比率在65.33～69.98％之間，沒有股票股利，2015及2016年現金上繳率亦有52％以上，2014年則只有股票股利，等於今年是現金股利上繳率的八年新低。

第二就是趁市場利率低點，抓緊發行次順位金融債，一樣可以強化資本，一銀去年申請300億元發債額度，分別在去年12月發行100億元無到期日次順位債，利率1.4％；今年3月發50億元無到期日次順位債，利率1.7％；3月還有50億元10年期次順位債，利率1.05％，尚剩一般金融債及無到期債各50億元的額度。

為避免額度用盡，一銀今年將再申請200億元的發債額度，要趁債市價格回落時，再加緊發債，鎖定利率成本，也強化2025年之前的資本適足率。

第三就是引導各分行放款朝低資本計提的項目衝刺，如有信保基金保證、有股票擔保的企業放款，房貸則是首購族、自用住宅型，會與其他放款有不同的計分指標（KPI），另外也會增加保險銷售等財管業務，盡可能減少需要大資本的業務。