中國人民銀行決定於25日下調金融機構存款準備金率0.25個百分點（不含已執行5％存款準備金率的金融機構）。

人行為擴大對小微企業和「三農」（三農是指農村、農業、農民）的支持力度，對沒有跨省經營的城商行和存款準備金率高於5％的農商行，在下調存款準備金率0.25個百分點的基礎上，再額外多降0.25個百分點。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為8.1％。

人行此次降準共計釋放長期資金約人民幣5,300億元，人行將繼續實施穩健貨幣政策。一、密切關注物價走勢變化，保持物價整體穩定。二、密切關注主要已開發經濟體貨幣政策調整，兼顧內外平衡。同時，保持流動性合理充裕，促進降低綜合融資成本，穩定宏觀經濟大盤。

新浪財經引述平安基金分析，時隔9個月，國常會再次預告降準，並強調擴大紓困穩增長力度。對債市影響來看，降準通常與基礎貨幣的缺口相匹配，往往不會對流動性產生方向性影響，因此導致的利率下行空間有限。