趙逸嵐(小8)畢業於北藝大戲劇系導演組，出道後以演員身份受大家廣知。近日，她開心於社群上和大家分享自己首次以戲劇「導演」身份帶來新作品─移動式劇場《Paradise Lost失樂園》中的「精神病院車」，這項製作歷經半年之久，過程她皆親自投入心血，包含選角、故事發想、劇本創作與實際導戲。此消息一出，便受到許多藝人朋友及網友們的熱烈回應「8導好~~」、「好想看阿」、「期待」。這也是台灣首部巴士劇場，觀眾全程坐在移動中的巴士上體驗互動式演出。

導演為趙逸嵐(小8)對於這次帶來的新作品，她說，「這是第一個我自編自導的作品，因為演出的場次非常多，所以我只給自己一個目標：『我要創作一齣讓演員們會越演越爽的作品』。因為自己也是演員的緣故吧，所以希望我的演員們在娛樂觀眾的同時自己也是樂在其中的。」

在演員徵選時，由於題材新穎，吸引了數十位徵選者踴躍報名，最終由凱渥同門演員林貫易、黃士勛、黃珮琪、孫君實脫穎而出。對於四位演員來說，《Paradise Lost失樂園》是他們首次沉浸式劇場的演出，籌備期歷經半年之久，他們皆興奮表示，「終於在5月修成正果，期待與大家車上相見!」

原址在捷運東門站附近的特色互動式劇場酒吧「LORE TAIPEI」，打破以往劇場形式，將在5月5日推出全台首創沉浸式移動劇場《Paradise Lost失樂園》，三大巴士主題搶先開放， 包含《精神病院車》、《富豪賭場車》、《愉虐俱樂部車》，這項作品從半年前便展開籌備，也是台灣首次以移動巴士作為劇場形式的演出。