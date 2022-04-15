桃園市石門水庫4月9日起由人工收費轉換為自動收費系統，周邊7區鄉鎮居民約2萬人完成車輛登記可免費入園，許多議員接獲民眾陳情，指出車輛登記在配偶、直系親屬名下或登記公司行號都沒辦法申請，明明就是在地人卻要付費，引起民怨；對此觀旅局回應，針對車籍問題，正在協調北水局開設單一窗口統一處理。

市議員陳治文列出民眾陳情案件，居住在大溪區的黃姓市民抱怨，車子登記在公司名下但是自己使用，卻不能登記免費入園；陳姓市民反映，車子登記在太太名下，不過太太戶籍不在優惠範圍內，認為登記車輛車主應將配偶或直系親屬納入登記。

市議員林昭賢則指出，很多輕艇選手會在阿姆坪練習，現在改為自動收費系統後，選手入園練習都要買票，以前人工收費時只要表明身分就可以進去，盼市府能協助選手進出。

觀旅局表示，石門水庫管理機關是經濟部水利署北區水資源局，由於北水局的任務是水源保育，因此觀旅局執行跨域亮點計畫與北水局共同推動石門水庫發展，北水局對於水庫收費因受限「規費法」規範，依據該法進入園區即應繳費，並無特殊身分民眾可免收入園費的差別待遇。

考量水庫周邊市民朋友權益及敦親睦鄰，戶籍設在桃園復興、大溪、龍潭，新竹縣關西鎮、尖石鄉、五峰鄉及宜蘭縣大同鄉居民，名下登記車輛以1人登記1車方式回饋，每年申請1次即可想全年免費入園。

觀旅局說，針對車籍問題，正在協調北水局開設單一窗口統一處理，另外相關便民服務措施包括線上申請作業，也協調營運商桃禧公司建置系統，執行半年後會再與北水局及桃禧公司進行檢討調整。