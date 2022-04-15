台灣15日暴增1209名本土個案，其中328人在新北，對此市府下午召開疫情記者會說明，副市長劉和然也表示即日起新北不再公布確診者足跡，並交代相關原因。

新北疫情嚴峻，今日新增328個案中，有299人為新確診，29人則是居家隔離期間陰轉陽，目前共有1萬人居家隔離，588人解除隔離出關。

對於昨天記者會上有記者確診，劉和然表示相關接觸者有46人，其中4人接觸較密集，進行匡列隔離，剩下42人則是健康監測，其中39人PCR結果已經出爐，皆為陰性。

日前市長侯友宜曾表示，若單日個案破千，就不再公布確診者足跡，新北今天也正式宣布，即起不再公布足跡。劉和然表示，原先公布足跡用意在於，提醒市民那些地方是屬於需要避開的高風險區域，但如今已進入社區大規模感染，若在公布足跡，會讓市民誤以為其他地方較為安全，鬆懈防疫，強調市府未來防疫重點將放在居家照護。