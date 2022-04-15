國內疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（15日）宣布，24類特定場所工作人員，以及參加進香團、旅遊團和去健身房的民眾，需於4月22日前打滿3劑疫苗。有男網友將相關新聞轉發至PTT，掀起鄉民討論，對此有人覺得無感，也有人認為不合理，還有不少人痛批，「可以脫口罩坐旁邊內用，不能戴口罩社交距離健身，邏輯有問題」。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，遶境、參加進香團、旅行團、去健身房等，因無法持續有效保持社交距離，且會跟不特定人士長時間相處，所以規定，包括上述場所等24類場所工作人員及民眾，需於4月22日前完整接種滿3劑疫苗，才可出入上述場所。

一名男網友將相關消息轉發至PTT八卦板，立刻掀起鄉民熱議，「有副作用不能打該怎麼辦呢」、「沒打滿3劑的會員應該可以退費對吧」、「怎麼每次都找健身房的麻煩啊，健身房又不是八大場所」、「2劑還合理一點，健身房有跟八大場所一樣危險嗎？」

早就打滿三劑疫苗的鄉民則表示無感，「早就打了沒差」、「第3劑第一時間打滿表示無感」、「會去健身的人應該早就打滿三劑了，沒影響」、「這樣也不錯，人變少而且還是不用戴口罩」、「還好沒強迫戴口罩，我寧願去打疫苗」、「太好了，沒人搶器材了」。

不過，也有不少人痛批，「餐廳內用應該比照這邏輯，也該打滿3劑才能進去吧」、「乾脆規定沒打滿3劑的人都不能出門算了」、「可以脫口罩坐旁邊內用，不能戴口罩社交距離健身，邏輯有問題」、「不就看上健身房的好欺負，怎麼餐廳內用不先打3劑」、「病毒不會攻擊吃飯民眾，只攻擊出入八大場所跟健身房的人？邏輯死透」。

強化COVID-19疫苗第3劑接種規範。（中央流行疫情指揮中心提供）

目前被列入強制接種3劑疫苗的行業，包括高中以下學校及幼兒園、兒童課後安親班、社大、短期補習班、樂齡學習中心、競技及休閒運動場館業、游泳池、高中以下學校表演藝術類團隊練習、錄影節目帶播映場所、電子遊戲場、資訊休閒營業場所、視聽歌唱場所、桌遊、麻將休閒館營業場所、會展場館，以及八大行業含歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店（廊）、理容院（觀光理髮、視聽理容）及其他類似場所（特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖）、大型餐宴婚宴場所、美容美體業、職業訓練場所、托嬰中心、衛生福利多元預防社區式活動、衛生福利機構（社區型）、失智社區服務據點、親子館（托育資源中心）、民俗調理業等。